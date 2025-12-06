LH Mikl-Leitner: „Der Nikolaus ist ein fester Bestandteil unserer gelebten Traditionen“

St. Pölten (OTS) -

In ganz Niederösterreich stehen rund um den 6. Dezember wieder zahlreiche Nikolausfeste auf dem Programm. Der Nikolaus hat in Niederösterreich eine lange Tradition und zählt zu den beliebtesten Bräuchen der Adventzeit. Vielerorts übernehmen engagierte Freiwillige die Aufgabe, als Nikolaus unterwegs zu sein und Kinder in Familien, Kindergärten oder Vereinen zu besuchen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont: „Der Nikolaus ist für uns in Niederösterreich weit mehr als eine liebgewonnene Tradition: Er steht für Werte, die unsere Gemeinschaft tragen. Nächstenliebe, Zusammenhalt und Verantwortung füreinander. In einer Zeit, in der vieles hektischer und unpersönlicher wird, schafft der Nikolaus Momente der Geborgenheit und echte Begegnung. Kinder erleben dadurch, wie wichtig Anerkennung, Mutmachen und Wertschätzung sind. Nikolausfeiern sind ein schönes Zeichen dafür, wie Traditionen Menschen verbinden und Generationen zusammenführen. Diese Bräuche geben uns Halt und erzählen davon, wer wir sind – und warum wir in Niederösterreich so stark auf Gemeinschaft setzen.“

JVP-Landesobmann Sebastian Stark hebt die Bedeutung des Ehrenamts hervor: „Die Nikolausbesuche zeigen, wie stark das freiwillige Engagement der Jungen Menschen in Niederösterreich ist. Viele JVPlerinnen und JVPler investieren ihre Freizeit, um Kindern eine Freude zu machen und unseren Brauchtumsgedanken aktiv weiterzugeben. Diese gelebte Tradition schafft Nähe, stärkt das Miteinander und zeigt, wie wertvoll die Arbeit von Freiwilligen für unsere Gesellschaft ist.“

JVP-Landesgeschäftsführerin Vanessa Jüly unterstreicht den Einsatz der jungen Generation: „In zahlreichen Gemeinden übernehmen Mitglieder der JVP die Nikolausbesuche – oft schon seit vielen Jahren und über mehrere Generationen hinweg. Damit tragen sie dazu bei, dass dieses schöne und wichtige Brauchtum nicht nur bewahrt, sondern aktiv weiterentwickelt wird. Für viele Familien sind diese Besuche ein Höhepunkt der Adventzeit, und genau dieses besondere Erlebnis möchten wir durch unseren Einsatz weiterhin ermöglichen.“

„Tradition und Brauchtum sind in Niederösterreich etwas ganz Besonderes. Sie geben uns Halt, verbinden Generationen und schaffen Momente, die von Herzen kommen. Seit 80 Jahren steht die Volkspartei gemeinsam mit ihren Teilorganisationen für diese Werte – tief verwurzelt in unserem christlichen Verständnis von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Und umso schöner ist es, wenn dieses Wertefundament mit so viel Engagement gelebt wird, wie es die Junge Volkspartei tut. Ihre Nikolo-Aktion ermöglicht es zahlreichen Familien, den Besuch des Nikolos zu erleben, und lässt damit jedes Jahr Kinderaugen voller Freude strahlen. Das ist Tradition und Brauchtum, wie wir sie in Niederösterreich leben“, so VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner abschließend.