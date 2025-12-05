- 05.12.2025, 17:40:03
Betriebsratswahl im Fonds Soziales Wien: 43 von 45 Mandate für Unabhängige Gewerkschafter*innen (UG*younion)
Im Fonds Soziales Wien (FSW) und drei seiner fünf Tochterunternehmen fanden in der Woche von 1. bis 5. Dezember Betriebsratswahlen statt.
Die rund 2700 Wahlberechtigten der Unternehmensgruppe sprachen dabei den Unabhängigen Betriebsratslisten (UG*younion) im FSW mit großer Mehrheit ihr Vertrauen aus. Insgesamt halten die Unabhängigen Gewerkschafter*innen nunmehr 43 von 45 Betriebsratsmandate in der Unternehmensgruppe (FSG 2).
Florian Schall, Bundes- und Landesvorsitzender der UG*younion und stellvertretender Vorsitzender der FSW-Konzernvertretung: „Es freut mich sehr, dass wir in unserem konsequent parteiunabhängigen Kurs bestätigt werden. Besonders in Zeiten von Kosteneinsparungen, braucht der öffentlichkeitsnahe Bereich eine parteiunabhängige Arbeitnehmervertretung!“
Marion Polaschek, Vorsitzende der Unabhängigen Gewerkschaftsfraktion (UG) im ÖGB gratuliert der UG*younion: „Ich freue mich sehr, dass eine unabhängige Vertretung mit klarer Haltung für die Arbeitnehmer:innen im FSW diesen hohen Stellenwert hat – ein großartiger Erfolg für das UG*younion-Team und seinem unermüdlichen Einsatz für die Kolleg:innen!“
Nach den letzten Wahlen ergeben sich folgende Mehrheitsverhältnisse in der FSW-Unternehmensgruppe:
Fonds Soziales Wien: 82 %, 13 von 15 Mandaten (FSG: 18 %, 3 Mandate)
Fonds Soziales Wien Obdach: 100 %, 9 von 9 Mandaten
FSW – Wiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH: 100 %, 8 von 8 Mandaten
Schuldnerberatung Wien gGmbH: 100 %, 4 von 4 Mandaten
AWZ Soziales Wien GmbH (FSW Bildungszentrum): 100 %, 5 von 5 Mandaten (gewählt 2022)
FSW Liegenschaften (FSW-LGM GmbH): 100 %, 4 von 4 Mandaten (gewählt 2022)
