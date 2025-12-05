  • 05.12.2025, 15:17:02
ORF-„Pressestunde“ mit Anna Sporrer, Bundesministerin für Justiz, SPÖ

Am 7. Dezember um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Seit März ist Anna Sporrer Justizministerin – ein Bereich, der der Juristin bestens vertraut ist. Elf Jahre lang war sie bereits Vizepräsidentin des Verwaltungsgerichtshofs. Mit Kritik an der Justiz ist sie vertraut, und der Ruf nach mehr Personal ist fast schon ein Dauerbrenner. Die Situation vor allem im Jugendstrafvollzug sorgt immer wieder für Probleme, die Diskussion um die Bundesstaatsanwaltschaft reißt auch nicht ab. In der Arbeit mit dem Koalitionspartner ÖVP in Sachen Reform des Sexualstrafrechts knirscht es, das große Gewaltschutzpaket hingegen ist gemeinschaftlich auf den Weg gebracht worden.
Was sind die Vorhaben, die die Justizministerin als nächstes angehen will? Wie erklärt sie sich die große Unzufriedenheit mit der Politik, und was treibt sie persönlich an?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Petra Stuiber, „Der Standard“, und Christoph Varga, ORF.

