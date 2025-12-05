DIF-Gemeinde sammelt 17.020 Euro für Krebshilfe Wien

Wien (OTS) -

Beim diesjährigen Donauinselfest von 20. bis 22. Juni 2025 haben die Festivalbesucher:innen ein starkes Signal der Solidarität gesetzt und gezeigt, was möglich ist, wenn viele zusammenhelfen. Heuer unterstützte das Donauinselfest die Österreichische Krebshilfe Wien als Charity-Partner – und die Resonanz war auch dieses Jahr beeindruckend. Durch Becherpfand-Spenden sowie den Verkauf von Speisen am Verkaufsstand des Gastronomiebetriebs „Mozart & Meisl“ konnten Unterstützungsleistungen im Wert von 17.020 Euro gesammelt werden. Die Spendensumme fließt unter anderem direkt in die Projekte „Mama/Papa hat Krebs“, „Jung und Krebs“ und „Angst um dich“. Die Österreichische Krebshilfe Wien steht Krebspatient:innen, ihren Familien und Angehörigen mit Beratung und psychologischer Betreuung zur Seite – genau dort, wo Unterstützung am dringendsten gebraucht wird.

Der Spendenscheck wurde nun offiziell durch die Festivalveranstalter:innen, vertreten durch Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien, Julia Healy und Josef Wiedenhofer, Geschäftsführer:innen der Agentur Pro Event Team für Wien und Projektleiter:innen des Donauinselfests, übergeben. Martin Bohonnek, Geschäftsführer der Österreichischen Krebshilfe Wien, und Eva Estermann, Leiterin Kommunikation und Spendenprojekte, nahmen den Scheck mit Freude entgegen.

Jörg Neumayer, Landesparteisekretär der SPÖ Wien: „Das Donauinselfest steht seit jeher für Gemeinschaft, ein respektvolles Miteinander und gelebte Solidarität. Besonders stolz sind wir auf den Zusammenhalt, der jedes Jahr durch die Kooperation mit unseren Charity-Partnern spürbar wird. Heuer konnten wir der Österreichischen Krebshilfe Wien, die so essenzielle Arbeit für Krebspatient:innen und ihre Familien leistet, eine Bühne geben. Als wichtiger Standort für Krebsforschung und -behandlung hat dieses Anliegen für uns in Wien besondere Bedeutung. Jährlich vertrauen rund 38.000 Krebspatient:innen in Wien auf diese Expertise. Mein herzlicher Dank gilt allen Besucherinnen und Besuchern, die mit ihrem Engagement diese bedeutende Arbeit vorantreiben.“

Martin Bohonnek, Geschäftsführer Österreichischen Krebshilfe Wien: „Wir möchten uns herzlich für die Zusammenarbeit mit dem Donauinselfest bedanken. Dass wir einen so stolzen Betrag in den Händen halten dürfen, freut uns enorm. Zusammenhalt ist eine der wichtigsten Botschaften der Österreichischen Krebshilfe Wien – und genau das hat die DIF-Community eindrucksvoll gezeigt. Das Donauinselfest hat uns ermöglicht, Aufmerksamkeit und Bewusstsein für ein Thema zu schaffen, das uns alle treffen kann, und Menschen zu erreichen, die wir sonst nicht ansprechen könnten.“

Julia Healy, Pro Event Team für Wien GmbH: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie selbstverständlich die Besucherinnen und Besucher ihre Becher spenden und damit ihren Beitrag für einen guten Zweck leisten. Unsere Charity-Partnerschaften sind von Anfang an ein Erfolg und mittlerweile fixer Bestandteil des Festes. Auch künftig werden wir uns weiter engagieren – gerade im Bereich Gesundheit.“

Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit über 40 Jahren wird den Besucher:innen auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm sowie ein umfassendes Informations- und Serviceangebot gemacht. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die sechs Presenting Partner des Donauinselfests 2025 waren: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, OBI, Wiener Städtische Versicherung, Österreichische Lotterien und Wien Holding.

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums