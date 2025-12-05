  • 05.12.2025, 14:25:32
SPÖ-Herr/Feichtinger: Verpasste Chance für Schutz der Wälder

Enttäuschung über Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung

Wien (OTS) - 

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr und SPÖ-Land- und Forstwirtschaftssprecherin Elisabeth Feichtinger zeigen sich enttäuscht über die erneute Verschiebung der EU-Entwaldungsverordnung: „Diese Entscheidung ist eine verpasste Chance für den globalen Umweltschutz und lässt die globale Waldzerstörung weiter ungeregelt“, erklärt Herr. Die Regelung soll den Regenwald schützen, indem sie verhindert, dass Produkte aus neu abgeholzten Waldgebieten in die EU importiert werden dürfen. Jede Verzögerung bedeute, „dass weiterhin Produkte aus gerodeten Regenwaldflächen in die EU gelangen“, argumentiert die Umweltsprecherin und stv. SPÖ-Klubvorsitzende Herr.****

Die Verordnung hätte mit Ende dieses Jahres in Kraft treten sollen. „Viele europäische und heimische Unternehmen haben sich bereits auf die neue Regelung vorbereitet“, betont Feichtinger, und weiter: „Viele Betriebe wirtschaften bereits jetzt nachhaltig. Gerade in der Forstwirtschaft ist Österreich ein Vorbild für nachhaltige Ressourcennutzung. Unsere Betriebe brauchen aber klare, einfache Vorgaben und verlässliche Rahmenbedingungen. Eine neuerliche Verschiebung ist alles andere als Planbarkeit.“ (Schluss) eg/lw

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at/

