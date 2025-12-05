FPÖ - Resch: U2/U5-Baustellen-Chaos eskaliert – Sicherheit der Wiener gefährdet

Wien (OTS) -

Der ORF-Bericht über schwere Gebäudeschäden rund um die U2/U5-Baustelle Pilgramgasse zeigt, dass das rot-pinke Großprojekt endgültig außer Kontrolle geraten ist. Risse in Wohnungen, bröckelnder Putz, verzogene Türen und abgestützte Decken sind keine Bagatellen, sondern ein Sicherheitsalarm.

„Wir erleben hier die nächste Eskalationsstufe des U2/U5-Baustellen-Chaos. Seit Monaten warnen wir vor Missmanagement und Planungsfehlern – jetzt zahlen die Menschen mit Schäden in ihren eigenen vier Wänden“, sagt FPÖ-Stadtwerkesprecher LAbg. Klemens Resch und richtet einen klaren Appell an die zuständige Stadträtin: „Sima muss in ihrem Verantwortungsbereich jetzt sofort handeln. Dieses Komplettversagen beim U2/U5-Projekt darf nicht länger auf dem Rücken der Wienerinnen und Wiener ausgetragen werden. Sie muss endlich Verantwortung zeigen – und zwar nicht mit PR-Sätzen, sondern mit echten Maßnahmen.“

Die FPÖ fordert daher:

Sofortmaßnahmen zur Sicherheit für Häuser und Passanten.

Unbürokratische, rasche Schadensbehebung.

Volle Schadloshaltung von Mietern und Eigentümern inkl. Folgekosten und Wertverlust.

Kostenübernahme durch die Stadt Wien – nicht durch die Betroffenen

Transparente Offenlegung von Ursache, Gefahrenlage und Sanierungsplan.

„Wer dieses Milliardenprojekt verantwortet, muss auch für die Folgen geradestehen. Die Wiener dürfen nicht die Leidtragenden rot-pinker Planungsfehler sein“, so Resch abschließend.