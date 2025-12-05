GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -

Dienstag, 9.12.

09:00 Uhr: PK mit Klubobfrau Leonore Gewessler – Plenarvorschau und Aktuelles

Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Veranstaltung „Frauenhass ist Extremismus – Gemeinsam vom Doomscrollen zum Handeln!“ teil

Ort: Lokal 3 (Theophil Hansen), Parlament

Freitag, 12.12

15:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić besucht das Adventskino

Ort: Kino am Spittelberg, Spittelberggasse 3, 1070 Wien