GRÜNE — TERMINE

Von 08. bis 14. Dezember

Dienstag, 9.12.
09:00 Uhr: PK mit Klubobfrau Leonore Gewessler – Plenarvorschau und Aktuelles
Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nimmt an der Veranstaltung „Frauenhass ist Extremismus – Gemeinsam vom Doomscrollen zum Handeln!“ teil
Ort: Lokal 3 (Theophil Hansen), Parlament

Freitag, 12.12
15:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić besucht das Adventskino
Ort: Kino am Spittelberg, Spittelberggasse 3, 1070 Wien

Samstag, 13.12.
09:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler lädt zu Kinder-Advent im Parlament ein
Ort: Parlament

