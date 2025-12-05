ORF Burgenland Literaturwettbewerb „Textfunken“ 2025 – Die Gewinner

Eisenstadt (OTS) -

Beim zehnten „Textfunken“-Literaturwettbewerb des ORF Burgenland war Literarisches zum Thema Klimawandel gesucht. Am Donnerstag, dem 4. Dezember 2025, sind die Gewinner bei einer Live-Veranstaltung, moderiert von Redakteurin Michaela Frühstück, im ORF Landesstudio Burgenland vorgestellt und ausgezeichnet worden.

Insgesamt gab es 56 Einsendungen, fünf Texte davon kamen auf die Shortlist für den Publikumspreis. Sie stammen aus der Feder von Guido Gluschitsch aus Hornstein, Gerhard Hahn aus Neusiedl am See, Veronika Lebedyeva aus Eisenstadt, E.A. Löwenau aus Rust und Martin Pickl aus Eltendorf.

Jurypreis für Guido Gluschitsch

Für seinen Text „Ein schäbiger Gott“ erhielt Guido Gluschitsch den Preis der Jury. Mit Ironie und Sprachwitz betrachtet er die Situation auf der Erde aus einer himmlischen Perspektive. Schwarzhumorig relativiert er die scheinbare Notwendigkeit, die Menschheit möge eine Zukunft auf diesem Planeten haben. Der Journalist lebt in Hornstein und schreibt unter anderem über nachhaltige Mobilität.

Publikumspreis für E.A. Löwenau

„An der Wien“ heißt die Geschichte, mit der E.A. Löwenau das Publikum für sich gewonnen hat. Der Student aus Rust versetzt uns darin in eine Zeit, in der der Klimawandel mit Starkregen und Überschwemmungen zum Leben der Menschen gehört. In einer plastisch beschriebenen Alltagsszene holt er das Mögliche bedrohlich nahe ins Jetzt. Löwenau arbeitet derzeit an seinem ersten Roman.

Die Texte der Shortlist wurden im Rahmen der Veranstaltung von den Autorinnen und Autoren gelesen. Für die Musik sorgte der Chor der Musikmittelschule Rosental, Eisenstadt.

Nachberichte zur Textfunken-Liveshow sind heute Abend in „Burgenland heute“, 19.00 Uhr, ORF 2/B und am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, in „Radio Burgenland Extra“, ab 20.04 Uhr zu hören.

Die Texte der Gewinnerin und des Gewinners sind nach wie vor auf burgenland.ORF.at nachzulesen.

Insgesamt wurde vom Publikum mehr als 1.300 Mal online abgestimmt.

Der Jurysieger-Text wird im nächsten Jahr von einer professionellen Stimme gelesen und im Radio ausgestrahlt. Der Gewinner erhielt dafür ein Autorenhonorar im Wert von 500 Euro. Zum Publikumspreis gab es zudem Büchergutscheine der Firma Knotzer in Mattersburg.

In der Jury war der „Textfunken“-Vorjahressieger Rudolf Hochwarter, Buchklub-Moderatorin Barbara Karlich, ORF-Burgenland-Radio- und Kulturchefin Ursula Hofmeister und die Mitarbeiterinnen der ORF-Burgenland-Kulturredaktion.