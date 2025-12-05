  • 05.12.2025, 13:19:32
Volkshilfe zum Tag der Freiwilligenarbeit: Entwicklung neuer Projekte für kommendes Jahr

Präsident Sacher: „Ziviles Engagement in schwierigen Zeiten noch wertvoller“

Wien (OTS) - 

Ein großer Teil des zivilen Engagements wird neben den Hilfsorganisationen von freiwilligen Helfer*innen, Mitarbeiter*innen oder Mitkämpfer*innen geleistet. In der Volkshilfe sind alle Vorsitzenden sowie die Stellvertreter*innen der Landesorganisationen in ganz Österreich ehrenamtlich tätig..


„Am Internationalen Tag der Freiwilligenarbeit rückt die Volkshilfe Österreich die wertvolle Arbeit der vielen ehrenamtlichen Helfer*innen in den Mittelpunkt. Denn ohne ihr Engagement wäre ein großer Teil des zivilen Zusammenhalts, der sozialen Unterstützung und der schnellen Hilfe in Krisensituationen nicht möglich. Freiwillige sind nicht nur eine wichtige Stütze, sie sind das Fundament, auf dem die Arbeit von Hilfsorganisationen wie der Volkshilfe steht“, betont Ewald Sacher, ebenfalls ehrenamtlicher Präsident der Volkshilfe Österreich.

Freiwillige schaffen Gemeinschaft - und gerade in schwierigen Zeiten ist ziviles Engagement noch wertvoller, setzen doch die Streichungen im Sozialbereich und die Teuerung den Menschen zu. In Österreich engagieren sich laut Statistik Austria 3,73 Millionen Menschen regelmäßig für andere. „Ehrenamtliche bringen nicht nur ihre Zeit und Kraft ein, sondern auch ihre Leidenschaft und ihr Wissen. Sie knüpfen Netzwerke und ermöglichen Teilhabe. Freiwilligeneinsätze sind ein unverzichtbarer Motor für Solidarität und Mitmenschlichkeit. Sie zeigen, dass Engagement keine Frage des Geldes, sondern des Herzens ist. Aktuell arbeiten wir gerade an der Entwicklung neuer Freiwilligenprojekte und einer digitalen Plattform für deren Einsätze. Wir freuen uns sehr, dass es im kommenden Jahr noch mehr Möglichkeiten geben wird, die Volkshilfe ehrenamtlich zu unterstützen“, so Sacher absclhießend.

Volkshilfe
Ulrike Schöflinger
Telefon: 067683402247
E-Mail: ulrike.schoeflinger@volkshilfe.at

