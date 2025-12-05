„Willkommen Österreich“: Christoph Maria Herbst und Christian Dolezal im Talk bei Stermann und Grissemann

Wien (OTS) -

Wie viel Stromberg in jeder und jedem von uns steckt und wie tief die Untiefen der Dolezal'schen Psyche sind, erzählen Christoph Maria Herbst und Christian Dolezal, die am 9. Dezember 2025 im Rahmen von „DIE.NACHT“ um 21.55 Uhr in ORF 1 und schon vorab auch ORF ON bei „Willkommen Österreich“ zu Gast sind. Um „Hefebrüder“ dreht sich alles um 22.55 Uhr bei den „Science Busters“, bevor Peter Klien um 23.30 Uhr zu einem „Gute Nacht Österreich“-Dacapo begrüßt.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 21.55 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Zehn Jahre nach dem Kinofilm „Stromberg“, der das Ende der legendären deutschen Büroserie markierte, schlüpft Christoph Maria Herbst erstmals wieder in die Rolle des schlechtesten Vorgesetzten der Welt. Im neuen Kinofilm „Stromberg. Wieder alles wie immer“ gibt sich das Stehaufmännchen des deutschen Fernsehens gewohnt schlagfertig und versucht, sich seinen Platz in der neuen Arbeitswelt zu sichern. Wie viel Stromberg in jeder und jedem von uns steckt und wie es sich anfühlt, nach mehr als einem Jahrzehnt wieder in den Slim-Fit-Anzug des Grauens zu schlüpfen, verrät der Schauspieler und Komiker Christoph Maria Herbst im Talk mit den „Willkommen Österreich“-Hosts.

Ein alter Bekannter im österreichischen Fernsehen und auf den hiesigen Kabarettbühnen ist der „Schlawiner“, Schauspieler und Kabarettist Christian Dolezal. Sein erstes Soloprogramm „Herzensschlampereien“ wurde unter anderem mit dem Österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Nun folgt mit „Tante Pepi“ eine Ode an die namensgebende Verwandte, die stets mit Trost und Rat zur Stelle war, außer wenn im Fernsehen gerade „Dallas“ lief. Das Programm feierte im November im Wiener Rabenhoftheater Premiere und verspricht beste Unterhaltung, wenn der „Dole“ Geschichten und Unzulänglichkeiten aus seinem Leben zum Besten gibt. Einen höchst vergnüglichen Einblick in die Untiefen der Dolezal'schen Psyche gibt es im launigen Plausch mit Stermann und Grissemann.

Außerdem hat der Außenreporter für spezielle Missionen, Marc Carnal, einen Ausblick auf das nächste Jahr gewagt.