Feierliche Verabschiedung: Univ.-Prof. Wolfgang Sperl beendet seine Amtszeit als Rektor der PMU

Im Rahmen der Emeritierungsfeier am 4. Dezember 2025 wurde Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl als scheidender Rektor der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) feierlich verabschiedet. Rund 170 Gäste versammelten sich im Jörg-Rehn Auditorium an der PMU, um der akademischen Feier beizuwohnen. Mit Grußworten eröffnete Landesrätin u.a. für Gesundheit Wissenschaft und Forschung, Mag. Daniela Gutschi die Veranstaltung. Auch internationale Grußbotschaften der Partneruniversitäten Mayo Medical School (USA) und der Kathmandu University School of Medical Sciences bzw. dem Dhulikhel Hospital (Nepal) wurden via Video übertragen. Unter den zahlreichen Ehrengästen waren auch die Rektor*innen der Salzburger Hochschulkonferenz, die Geschäftsführung der Salzburger Landeskliniken, die Universitätsvertretung der PMU in Nürnberg mit Vorstandsvorsitzenden des Klinikums Nürnberg, Gründungsrektor und Gründungskanzler sowie die designierte Rektorin Assoz. Prof.in Annemarie Weißenbacher. Mit 1.1.2026 wird sie die Amtsgeschäfte mit ihrem neuen Team offiziell übernehmen. Unter den Ehrengästen waren auch Rektor*innen weiterer österreichischer Universitäten sowie zahlreiche Förder*innen und Gönner*innen der PMU vertreten, um den Rektor der Universität gebührend zu verabschieden.

Brückenbauer in Lehre, Forschung und Praxis

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl leitete seit 2020 die Geschicke der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU). Zuvor war der gebürtige Oberösterreicher 25 Jahre Primar der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde am Uniklinikum Salzburg und in dieser Rolle ein anerkannter Arzt und Forscher. In seiner zweiteiligen Rektoratsperiode – Juni 2020 bis Dezember 2025. Seine Amtszeit war geprägt von tiefgreifender struktureller Erneuerung, Krisenbewältigung, internationaler Profilierung und einer nachhaltigen Stärkung der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.

Herausforderungen und Erfolge der Rektoratsperiode

Neuordnung der PMU in drei Fachbereiche (Humanmedizin, Pflegewissenschaft, Pharmazie) mit neuer Leitungsstruktur aus Vizerektoraten und Dekanaten

Bewältigung der COVID-19-Pandemie durch Digitalisierung der Lehre und Etablierung einer erfolgreichen PCR-Testinitiative

Stärkung der PMU als Universität mit zwei Standorten durch enge Zusammenarbeit mit Nürnberg

Strategische Weiterentwicklung der Organisation unter breiter Stakeholdereinbindung, klare Positionierung in Forschung und Lehre sowie Erneuerung zentraler Kooperationen

Zehnjährige Reakkreditierung der PMU und Etablierung des neuen Bachelor-/Master-Modells in der Humanmedizin (innovatives Spiralcurriculum)

Ausbau der Pharmazie und neuer Masterprogramme; steigende Studierendenzahlen und erfolgreiche Switch-Programme

deutliche Stärkung der Forschung durch neue Professuren, Drittmittelprojekte und internationale Partnerschaften (Mayo Clinic, Nepal, Kapstadt)

Mitarbeit im Aufbau des Life Science Center Salzburg und neue interuniversitäre Programme

Zusammenarbeit am Hochschulstandort, besonders mit der Paris Lodron Universität im life science Bereich

“ Rektor Wolfgang Sperl vereint neben einer fachlichen auch eine soziale Kompetenz, Neugier, Offenheit, Teamgeist, Verbundenheit und Kommunikationsstärke ”. – Mag.a Dr.in Silvia Lechner, Geschäftsführung SALK – Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH.

Ein Menschenbild als Leitmotiv

Seine Wegbegleiter*innen verbinden mit Rektor Wolfgang Sperl seit vielen Jahren einen zentralen Leitgedanken, der sein Wirken prägt: Neben exzellenter Fachkompetenz das bio-psycho-sozio-spirituelle Menschenbild zu vermitteln. Es steht für die Überzeugung, dass Gesundheit nur im Verständnis des Menschen in seiner Gesamtheit erfasst werden kann. In der Laudatio, vorgetragen von Prof. Dr. Markus Ritter, Leiter des Instituts für Physiologie und Pathophysiologie der PMU, und Vorsitzender des Professorenkollegiums, wurde ein eindrucksvoller Rückblick auf die bisherigen Leistungen des Mediziners gegeben. Sein Tun beschreibt Univ.-Prof. Ritter als „forschend, kritisch und humanistisch“. Besonders hervorgehoben wurde auch seine Fähigkeit, „Verbindungen zu schaffen“ – sichtbar in der intensiven Zusammenarbeit der PMU mit dem Standort Nürnberg sowie in der Stärkung internationaler Partnerschaften, unter anderem in Südtirol, Nepal und den USA.

Abschied in dankbarer Verbundenheit

In seiner Abschlussrede bedankte sich Wolfgang Sperl bei seiner Familie für die wertvolle Unterstützung bei allen Anwesenden, Förder*innen der PMU, Mitarbeitenden und Studierenden für die hervorragende Zusammenarbeit der letzten Jahre und blickt auf eine herausfordernde, aber auch erfolgreiche und prägende Zeit zurück.

„Wenn ich die PMU übergebe, sind nicht nur Brücken gebaut worden, sondern auch Verbindungen und damit echte Verbundenheit entstanden“, zeigt sich Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Sperl zufrieden und verspricht: „Ich bleibe Ihnen und der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität im Herzen verbunden!“