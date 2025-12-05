AVISO: Dienstag, 9:00 Uhr – PK Gewessler – Plenarvorschau und Aktuelles

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Thema sind die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Dienstag, 9.12., 9:00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.

PK Gewessler – Plenarvorschau und Aktuelles

Datum: 09.12.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Parlamentsklub der Grünen

Löwelstraße 12

1010 Wien

Österreich