SPÖ-Termine von 8. bis 14. Dezember 2025

Wien (OTS) -

DIENSTAG, 9. Dezember 2025



8.30 Uhr Doorstep mit Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner beim EU-Forschungsrat (COMPET-Rat), Brüssel.

11.30 Uhr Aussprache von SPÖ-Nationalratsabgeordneter Petra Bayr mit moldauischen Abgeordneten in ihrer Funktion als Obfrau des Außenpolitischen Ausschusses (Palais Epstein).

17.00 Uhr Vizekanzler Andreas Babler bei der Eröffnung des Ausstellungsprojekts „Women against war“ (vor dem MQ).

19.00 Uhr Vizekanzler, Kulturminister Andreas Babler hält eine Rede bei der Eröffnung der Helmut Lang-Ausstellung (MAK).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Africa. Dimensions of a Continent“ lädt das Bruno Kreisky Forum in Kooperation mit dem Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation (VIDC) zu einer Veranstaltung unter dem Titel „25 Years od strategic Partnership in turbulent times. Africa-Europe relations and the Austrian Africa Strategy“ mit Geert Laporte, Miriam Mukalazi, Robert Zischg, Philomena Apiko, Georg Krenn, Jamie Just und Stephan Scholz. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 10. Dezember 2025

8.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

18.00 Uhr Bundesminister Peter Hanke bei der Verleihung des Austrian Green Planet Building Awards (Haus des Sports, Prinz-Eugen-Straße 12, 1040 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Genial Dagegen“, kuratiert von Robert Misik, spricht Misik mit dem Philosophen und Autor Hanno Sauer über „KLASSE. Die Entstehung von Oben und Unten“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 11. Dezember 2025

Finanzminister Markus Marterbauer nimmt am Treffen der europäischen Finanzminister*innen (ECOFIN) in Brüssel teil (bis 12. Dezember).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am Präsidium der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und an der Sitzung des Ad-hoc-Ausschusses zum neuen demokratischen Pakt (ab 14.00 Uhr) teil (Paris).

FREITAG, 12. Dezember 2025

9.30 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am Ausschuss für Geschäftsordnung, Ethik und Immunitäten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats teil (Paris).

10.00 Uhr Vizekanzler Andreas Babler beim Festakt „Eröffnung der Koralmbahn“. Weiters nehmen u.a. Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures und Bundesminister Peter Hanke teil (Vorplatz Hauptbahnhof Graz).



16.00 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs“-Tour des SPÖ-Regierungsteams ist Justizministerin Anna Sporrer in Kärnten (Landesarchiv Kärnten, St. Ruprechter Str. 7, 9020 Klagenfurt).

SAMSTAG, 13. Dezember 2025

12.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt ist bei den Biathlon-Bewerben der Damen und Herren (Hochfilzen).

SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nimmt am Präsidialausschuss der Parlamentarischen Versammlung des Europarats teil (Venedig).

(Schluss) bj/ls