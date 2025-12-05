  • 05.12.2025, 12:37:32
Instandsetzung der Stempfelbachbrücke bei Groissenbrunn im Zuge der B 49 abgeschlossen

Verkehrssicherheit erhöht

St. Pölten (OTS) - 

Die Brücke über den Stempfelbach im Zuge der Landesstraße B 49 bei Groissenbrunn im Gemeindegebiet von Engelhartstetten wurde einer Generalinstandsetzung unterzogen. Sie hat eine Gesamtlänge von 19,53 Metern bei einer Stützweite von 11,18 Metern. Das flachgegründete Brückenobjekt mit Plattentragwerk wurde vollständig saniert, bleibt jedoch in seinen Außenmaßen identisch zum Bestand. Die Fahrbahnbreite wurde geringfügig auf 8,5 Meter erweitert, und ein Fahrzeugrückhaltesystem in Form einer Leitschiene wurde installiert. Dies trägt künftig zu mehr Verkehrssicherheit bei und verbessert das Fahrgefühl für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die Bauarbeiten wurden von der Firma Strabag innerhalb von zehn Wochen im Herbst abgeschlossen. Die Gesamtkosten von rund 340.000 Euro werden vollständig vom Land Niederösterreich getragen.

Die Stempfelbachbrücke wurde 1966 errichtet, wies zuletzt bereits zahlreiche Schäden auf und entsprach nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik. Aus diesen Gründ hat der NÖ Straßendienst (Abteilung Brückenbau) beschlossen, das Brückenobjekt einer Generalinstandsetzung zu unterziehen.
Nähere Informationen erhalten beim NÖ Straßendienst unter 0676/812-60141, Ing. Christoph Schodl BA, MA, sowie per E-Mail an christoph.schodl@noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
E-Mail: presse@noel.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NLK

