- 05.12.2025, 12:35:32
- /
- OTS0117
Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) im Ö1-„Journal zu Gast“ am 6.12.
Wien (OTS) -
Eva-Maria Holzleitner (SPÖ), Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung, ist am Samstag, den 6. Dezember bei Tanja Malle „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
