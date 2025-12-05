  • 05.12.2025, 12:24:32
  • /
  • OTS0110

Bildungsministerium: Mitglieder für Hochschulräte gesucht

Bestellung gemäß § 12 Hochschulgesetz 2005 – Bewerbungsfrist bis 9. Jänner 2026

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Bildung schreibt erstmalig Positionen für Mitglieder der Hochschulräte an öffentlichen Pädagogischen Hochschulen – darunter auch die Pädagogische Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik - sowie an der PPH Burgenland aus. Die Funktionsperiode beginnt am 1. April 2026 und dauert fünf Jahre.

Die Hochschulräte übernehmen zentrale Aufgaben in der strategischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Entwicklung der Hochschulen.

Gesucht werden Persönlichkeiten mit:

  • ausgewiesener Expertise in Bildung, Wissenschaft, Ökonomie, Kultur, Recht oder im tertiären Bildungsbereich

  • hoher Verantwortungskompetenz, Unabhängigkeit und Objektivität

  • Identifikation mit moderner, chancengerechter und nachhaltiger Hochschulbildung

Unvereinbarkeiten gemäß § 12 Abs. 2a Hochschulgesetz 2005 schließen bestimmte Funktionen und Naheverhältnisse aus.

Die wesentlichen Aufgaben des Hochschulrats umfassen unter anderem:
Ausschreibung der Rektoratsfunktion, Beratung in zentralen Entwicklungsfragen, Begleitung der Hochschulleitung, Zustimmung zu wesentlichen Personal- und Strukturentscheidungen sowie weitere gesetzlich definierte Verantwortlichkeiten.

Bewerbungen bis 9. Jänner 2026 an: hsr@bmb.gv.at


Erforderlich sind ein Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben, das insbesondere auf die Eignung, die persönlichen Vorstellungen zur Rolle des Hochschulrates und den möglichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Hochschule eingeht

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Bildungsministeriums unter https://www.bmb.gv.at/Themen/schule/fpp/ph/hsr/hsr_ausschreibung.html

Dazu Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Mit der erstmaligen Ausschreibung neuer Mitglieder für Hochschulräte gehen wir bewusst einen transparenten Weg, der für frischen Wind in diesen so wichtigen Gremien sorgen wird. Ich bin mir sicher, dass sich viele geeignete Persönlichkeiten bewerben werden und freue mich schon jetzt, die neuen Mitglieder im kommenden Jahr in den Hochschulräten begrüßen zu dürfen!“

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Bildung
Manfred Kling, Mediensprecher
Telefon: 01/531205034
E-Mail: Manfred.Kling@bmb.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MUK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright