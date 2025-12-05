Bildungsministerium: Mitglieder für Hochschulräte gesucht

Wien (OTS) -

Das Bundesministerium für Bildung schreibt erstmalig Positionen für Mitglieder der Hochschulräte an öffentlichen Pädagogischen Hochschulen – darunter auch die Pädagogische Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik - sowie an der PPH Burgenland aus. Die Funktionsperiode beginnt am 1. April 2026 und dauert fünf Jahre.

Die Hochschulräte übernehmen zentrale Aufgaben in der strategischen, wirtschaftlichen und organisatorischen Entwicklung der Hochschulen.

Gesucht werden Persönlichkeiten mit:

ausgewiesener Expertise in Bildung, Wissenschaft, Ökonomie, Kultur, Recht oder im tertiären Bildungsbereich

hoher Verantwortungskompetenz, Unabhängigkeit und Objektivität

Identifikation mit moderner, chancengerechter und nachhaltiger Hochschulbildung

Unvereinbarkeiten gemäß § 12 Abs. 2a Hochschulgesetz 2005 schließen bestimmte Funktionen und Naheverhältnisse aus.

Die wesentlichen Aufgaben des Hochschulrats umfassen unter anderem:

Ausschreibung der Rektoratsfunktion, Beratung in zentralen Entwicklungsfragen, Begleitung der Hochschulleitung, Zustimmung zu wesentlichen Personal- und Strukturentscheidungen sowie weitere gesetzlich definierte Verantwortlichkeiten.

Bewerbungen bis 9. Jänner 2026 an: hsr@bmb.gv.at



Erforderlich sind ein Lebenslauf sowie ein Motivationsschreiben, das insbesondere auf die Eignung, die persönlichen Vorstellungen zur Rolle des Hochschulrates und den möglichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Hochschule eingeht

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Bildungsministeriums unter https://www.bmb.gv.at/Themen/schule/fpp/ph/hsr/hsr_ausschreibung.html

Dazu Bildungsminister Christoph Wiederkehr: „Mit der erstmaligen Ausschreibung neuer Mitglieder für Hochschulräte gehen wir bewusst einen transparenten Weg, der für frischen Wind in diesen so wichtigen Gremien sorgen wird. Ich bin mir sicher, dass sich viele geeignete Persönlichkeiten bewerben werden und freue mich schon jetzt, die neuen Mitglieder im kommenden Jahr in den Hochschulräten begrüßen zu dürfen!“