  • 05.12.2025, 12:18:32
  • /
  • OTS0109

„Was vom Leben bleibt“: „kreuz & quer“-Doku über Begegnungen mit Menschen, die ihre Endlichkeit im Blick haben und trotzdem leben wollen

Am 9. Dezember um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Auf der Palliativstation des Allgemeinen Krankenhauses in Wien verbringen unheilbar kranke Menschen ihren letzten Lebensabschnitt – und doch ist sie alles andere als eine Endstation. In diesen Räumen nehmen die Patientinnen und Patienten Abschied von ihren Angehörigen und vom Leben. Viele durchlaufen ein Wechselbad der Gefühle – Zorn, Hader, Akzeptanz, Dankbarkeit. Sie können letzte Dinge abschließen und klären – oder eben nicht. Der Tod ist allgegenwärtig, doch wird hier intensiv gelebt: Menschen setzen sich letzte Ziele, ziehen Bilanz – und genießen manchmal sogar das Leben. Nur etwa die Hälfte der Patientinnen und Patienten verstirbt auf der Station im AKH, die anderen können in Hospize, Pflegeheime oder nach Hause entlassen werden.

In „Was vom Leben bleibt“ dokumentiert Filmemacher Stefan Ludwig für „kreuz & quer“ am Dienstag, dem 9. Dezember 2025, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON intensive Begegnungen mit Menschen, die ihre Endlichkeit im Blick haben – und trotzdem leben wollen. Und er beobachtet die Arbeit des multidisziplinären Teams um Primarärztin Eva Katharina Masel, das sich zur Aufgabe gemacht hat, den Patientinnen und Patienten einen guten Abschied zu ermöglichen.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright