Gründerservice: Businesspläne sind Basis für unternehmerischen Erfolg

Wien (OTS) -

„Ein Businessplan ist das Fundament jeder Gründung. Er definiert klare Ziele, zeigt Chancen durch Marktanalysen auf und sichert mit realistischen Finanzplänen den langfristigen Erfolg. So werden Risiken beherrschbar und Potenziale gezielt nutzbar“, betonte Lukas Sprenger, Leiter des Zielgruppenmanagements in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der Auszeichnung der Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen i2b-Businessplan-Wettbewerbs.

Seit über zwei Jahrzehnten unterstützt die österreichweite Businessplan-Initiative i2b von WKÖ und Erste Bank Sparkasse bei der Entwicklung fundierter Businesspläne. Im Jahr 2025 nutzten 1.778 Gründerinnen und Gründer die i2b-Plattform zur Erstellung ihres Businessplans; 734 davon finalisierten diesen und qualifizierten sich erfolgreich für den Wettbewerb.

„Die hohe Zahl an eingereichten Businessplänen zeigt eindrucksvoll, wie viel Innovationskraft in Österreichs Gründerinnen und Gründern steckt. Mit i2b bieten wir ein Werkzeug, das Orientierung schafft, Qualität stärkt und Gründungsideen effizient in die Umsetzung begleitet“, erklärt Sabine Skarpil-Zauner, Bundesgeschäftsführerin des Gründerservice.

Die Gewinnerprojekte im Überblick

Eine Jury aus über 180 Expertinnen und Experten bewertete die eingereichten Businesspläne. Die Hauptkategorie „Dienstleistung, Gewerbe, Handel“ verzeichnete auch heuer die meisten Einreichungen. Den Sieg in dieser Kategorie holte sich WEEDHUNTER, ein Unternehmen, das mithilfe von Drohnen und KI nachhaltige, präzise Unkrautbekämpfung ermöglicht. Platz zwei belegte LifeCircle, ein Modellprojekt in Namibia, das regenerative Landwirtschaft mit sozialem Impact verbindet, gefolgt von voltalux, dem Photovoltaik-Portal Österreichs.

Die auf Initiative der WKÖ eingeführte und gesponsorte Kategorie EPU bringt in diesem Jahr folgende Siegerinnen und Sieger hervor: A Brilliant Mind - KI für wissenschaftliches Schreiben - holte sich den ersten Platz, gefolgt von Rackoon - einem nachhaltigen Mietregal-Konzept für gebrauchte Kleidung. Den dritten Platz sicherte sich HotelEscape mit personalisierten Escape Rooms in Hotels.

Den Gesamtsieg des i2b-Businessplan-Wettbewerbs 2025 holte sich das Technologie-Start-up COISS - Datenerfassung leicht gemacht. Das Unternehmen bringt alte Maschinen in das digitale Zeitalter und ermöglicht Datenerfassung, wo bisher keine verfügbar war. Mit einfachen Plug-and-Play-Sensoren werden Maschinen transparent, Ausfälle reduziert und Prozesse messbar gemacht.

Der vom Gründerservice der WKÖ gesponsorte Sonderpreis Betriebsnachfolge ging an TOGOS, ein Güterkraftverkehrsunternehmen mit Fokus auf regionalen Nahverkehr in Österreich.

Durchstarten mit dem Gründerservice der WKÖ

Das Gründerservice begleitet jährlich tausende Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit – mit umfassenden Services, praxisnahen Informationen und individueller Beratung. Mit über 90 Standorten österreichweit ist das Gründerservice der ideale Partner für den erfolgreichen Start ins Unternehmertum. (PWK519/EL)

