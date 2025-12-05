Grüne/Schallmeiner zu „Gesund aus der Krise“: Wertvolle Unterstützung für junge Menschen langfristig absichern

Wien (OTS) -

Der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, freut sich über den großen Erfolg des unter Grüner Regierungsbeteiligung gestarteten Projekts „Gesund aus der Krise“, das Kindern und Jugendlichen rasch, einfach und kostenlos psychologische Unterstützung bietet: „Tausende junge Menschen haben durch dieses Projekt die Hilfe bekommen, die sie so dringend brauchen. Fast alle berichten, dass sich ihr Leben dadurch verbessert hat. Eine schönere Nachricht kann es gar nicht geben.“

„Auch die große Anerkennung von Sozialministerin Korinna Schumann für ‚Gesund aus der Krise‘ ist ein erfreuliches Signal. Noch wichtiger als Absichtserklärungen wäre jetzt aber ein konkreter Plan, mit dem das Projekt endlich in die Regelfinanzierung übernommen wird – und damit auch über 2027 hinaus weiterlaufen kann“, fordert Schallmeiner.

„Wir Grüne werden sehr genau darauf achten, dass die Regierung sich nicht auf dem bisherigen Erfolg dieses Projekt ausruht, sondern weiter aktiv handelt. Denn heuer wurden tausende Jugendliche monatelang in der Luft hängen gelassen, weil es trotz versprochener Finanzierung keine neuen Behandlungstermine gab. Solche Lücken darf es ganz einfach nicht geben“, hält Schallmeiner abschließend fest.