X-MAK Winter Markt 2025

Wien (OTS) -

An zwei Adventwochenenden – 12. bis 14. sowie 19. bis 21. Dezember 2025 – öffnet das MAK seinen Garten für eine Premiere: den X-MAK Winter Markt. Der kuratierte Designmarkt bringt ein vielfältiges Angebot aus Österreichs Kreativszene zusammen und setzt bewusst auf Qualität statt Kitsch. Die Bandbreite reicht von Keramik und Mode über handgefertigte Seifen und Kerzen bis zu zeitgenössischen Designobjekten – alles Stücke, die zeigen, wie vielfältig Gestaltung heute gedacht wird. Auch eine limitierte MAK Design Tasse aus der langjährigen Kooperation mit Gmundner Keramik bereichert das Angebot.

Der Markt knüpft unmittelbar an das Haus an: Aus den Ausstellungsräumen gelangt man direkt zu den Marktständen – und umgekehrt. Der Zugang erfolgt über das Museum oder die Fritz-Wotruba-Promenade. Wer sich zwischendurch aufwärmen möchte, findet im Museum reichlich food for thought. FAHRRAD & HUMMER. Funkelnder Baumschmuck aus Gablonz verwandelt den Kunstblättersaal in einen glitzernden Kosmos, der das Herz von Groß und Klein höherschlagen lässt. Wer es reduzierter bevorzugt, besucht HELMUT LANG – Séance de Travail 1986–2005: Das MAK widmet dem österreichischen Ausnahmedesigner und Künstler die erste umfassende Retrospektive, und mit HITO STEYERL ist im MAK Contemporary eine der wichtigsten Gegenwartskünstler*innen zu sehen.

Der X-MAK Winter Markt versteht sich als Erweiterung des MAK in den städtischen Raum: Gestaltung, urbanes Flair und Kulinarik treffen im Garten des MAK aufeinander – abseits des Trubels der Innenstadt und doch mitten in Wien. An beiden X-MAK Winter Markt Wochenenden ergänzen spezielle Vermittlungsangebote, Führungen und Workshops das Programm.

Der Besuch des Wintermarkts ist mit gültigem Museumsticket, MAK-Jahreskarte (bis zum Jahresende 1+1 gratis) oder Bundesmuseen Card kostenlos; ohne Museumseintritt beträgt der Zugang Ꞓ 8,– inklusive Drink.



PROGRAMM im MAK an den X-MAK Winter Markt Wochenenden



1. Wochenende:

Sa, 13.12.2025, 14–16 Uhr

MINI MAK Adventures: Sternderln schauen und selber bauen!



So, 14.12.2025, 14.30 Uhr

Führung durch FAHRRAD & HUMMER. Funkelnder Baumschmuck aus Gablonz

(Ꞓ 5,50 Führungsbeitrag)



2. Wochenende:

Sa, 20.12.2025, 14–16 Uhr

MINI MAK Adventures: Sternderln schauen und selber bauen!



So, 21.12.2025, 11 Uhr

MAKtour: Schmuckstücke des MAK

(Ꞓ 5,50 Führungsbeitrag)



So, 21.12.2025, 14–17 Uhr

MAK-it! Schmuckschachteln, Workshop mit Anita Gausterer-Diregger, Papier-Restauratorin des MAK



So, 21.12.2025, 14.30 Uhr

Führung durch FAHRRAD & HUMMER. Funkelnder Baumschmuck aus Gablonz

(Ꞓ 5,50 Führungsbeitrag)



Tickets zu allen Programmpunkten unter https://www.mak.at/wintermarkt



In Partnerschaft mit POPCHOP und Salonplafond im MAK



Pressefotos stehen unter MAK.at/presse zum Download bereit.



Ort

MAK Garten (Eingang Fritz-Wotruba-Promenade)



Termine

Fr, 12.–So, 14.12.2025

Fr, 19.–So, 21.12.2025

jeweils 12–21 Uhr

Eintritt

Eintritt in den X-MAK Winter Markt: Ꞓ 8 (inkl. Drink)

Eintritt frei mit einem tagesaktuellen Museumsticket