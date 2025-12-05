Klosterbachbrücke in Ried am Riederberg im Zuge der L 2140 – Arbeiten zur Instandsetzung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Die Brücke über den Klosterbach im Zuge der Landesstraße L 2140 in Ried am Riederberg im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen wurde umfassend instandgesetzt, wobei die Arbeiten die Erneuerung der Abdichtung, des Fahrbahnbelags sowie die Herstellung neuer Randbalken und Geländer beinhalteten. Diese Maßnahmen, die unter halbseitiger Sperre von der Brückenmeisterei Alland in Zusammenarbeit mit regionalen Firmen durchgeführt wurden, begannen Anfang September und endeten kürzlich, wobei die Baukosten in Höhe von rund 25.000 Euro vollständig vom Land Niederösterreich übernommen wurden.

Die Landesstraße L 2140 quert in Ried am Riederberg im Gemeindegebiet von Sieghartskirchen den Klosterbach mit einer Brücke aus dem Jahr 1963. Es handelt sich dabei um ein einfeldriges Stahlbetonplattentragwerk mit einer Gesamtstützweite von 3,7 Metern. Aufgrund der aufgetretenen Schäden entsprachen wesentliche Bauteile (Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtung, Entwässerungssystem) zuletzt nicht mehr den heutigen modernen Standards. Um weitere Schäden zu vermeiden und die Sicherheitsvorkehrungen auf den aktuellen Stand zu bringen, entschloss sich der NÖ Straßendienst zu einer Generalinstandsetzung der Brücke.

Nähere Informationen erhalten Sie beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141, bei Ing. Christoph Schodl BA, MA, und per E-Mail an christoph.schodl@noel.gv.at