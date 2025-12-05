Volkskundemuseum Wien und Museum der Stadt Bratislava starten das Projekt „Turning Points – Museums for a Democratic Future“

Wien/Bratislava (OTS) -

Am Mittwoch wurde das Projekt gemeinsam mit dem Lead Partner im Rahmen eines feierlichen Auftakts mit Bürgermeister Matúš Vallo im Museum der Stadt Bratislava präsentiert.

„Der Fall des Eisernen Vorhangs und der Beginn der Öffnung Europas liegen 36 Jahre zurück. Für viele ist das bereits ferne Vergangenheit, während dieses Europa heute erneut von nationalistischen und autoritären Tendenzen bedroht ist. Mit Turning Points wollen wir historische Erfahrungen und aktuelle Entwicklungen gemeinsam untersuchen und demokratische, vielstimmige Prozesse stärken“, so Matthias Beitl, Direktor des Volkskundemuseum Wien.

Das Projekt nimmt gesellschaftliche Veränderungen seit den 1980er Jahren in den Blick und beschäftigt sich auch damit, wie Museen in politisch angespannten Zeiten gemeinsam zur Stärkung demokratischer Werte beitragen können. Der geografische Fokus reicht von Wien über den ländlichen Raum bis nach Bratislava.

In Wien wird der Luftschutzbunker im Schönbornpark für eine öffentliche Nutzung adaptiert, in Bratislava entsteht eine neue zeitgeschichtliche Ausstellung. Ein interdisziplinäres Team beider Länder ergänzt und digitalisiert Sammlungen, entwickelt Ausstellungen und setzt partizipative Vermittlungsformate um.

Projektseite Volkskundemuseum Wien

Projektseite Museum der Stadt Bratislava

