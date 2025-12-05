„Akte Betrug“ über Handel mit Fake-Produkten und illegalen Welpenhandel

Wien (OTS) -

Das ORF-Investigativ-Magazin „Akte Betrug“ – präsentiert von Martin Ferdiny – berichtet am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, um 21.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON über folgende Themen:

Handel mit Fake-Produkten

Echt oder doch eine Fälschung? Fakes – von Elektronik bis hin zu Arzneimitteln – sind mittlerweile so gut gemacht, dass man sie kaum mehr vom Original unterscheiden kann. Dem Handel entgeht dadurch ein Milliardengeschäft und nur ein Bruchteil kann vom Zoll sichergestellt werden. Gefälscht wird mittlerweile fast alles. Der weltweite Handel mit gefälschten Waren hat inzwischen einen Wert von knapp 450 Milliarden Euro erreicht. Kein Wunder, denn mehr als die Hälfte der Konsumentinnen und Konsumenten kauft bewusst solche Fakes.

Illegales Geschäft mit Hundewelpen

Der illegale Handel mit Welpen floriert seit Jahren. Hunde gelten – nicht nur zur Weihnachtszeit – als beliebtes Geschenk. Und genau das ruft mitunter skrupellose Händlerinnen und Händler auf den Plan. So dürfte etwa eine Tierärztin aus Niederösterreich über Jahre hinweg Hunde verkauft haben, die keinesfalls aus der von ihr beworbenen, angeblich hochwertigen Zucht stammen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Tiere teilweise zugekauft und unter widrigsten Bedingungen in alten Schweineställen vermehrt worden sein. „Akte Betrug“ blickt hinter die Fassade eines lukrativen Geschäftszweigs und zeigt, wie am Leid der Tiere verdient wird.

Bankbeamter als Betrüger

Als Frau W. zur Erwachsenenvertreterin ihrer an Demenz erkrankten Schwester bestellt wird, entdeckt sie, dass auf den Konten und im Safe der Raiffeisenbank Zwettl einige Ungereimtheiten bestehen. Rund 800.000 Euro und Goldmünzen sind verschwunden. Frau W. engagiert einen Anwalt und erstattet Anzeige. Ihr Verdacht: Ein Mitarbeiter der Bank hat sich das Vermögen der alten Dame angeeignet.