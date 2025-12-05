Prof. Dr. Harald Mahrer gewinnt Gottfried-Waldhäusl-Preis 2025

Wien (OTS) -

Der Preisträger des Gottfried-Waldhäusl-Preises 2025 heißt Prof. Dr. Harald Mahrer, Präsident a.D. Das gibt die Redaktion der Tagespresse heute bekannt.

Mahrer konnte sich im Voting knapp gegen Dagmar Belakowitsch und Walter Rosenkranz durchsetzen. Er erhält damit die begehrte Waldhäusl-Trophäe.

Statement der Redaktion: "Er überzeugte die Tagespresse-Community durch seine Flexibilität im Bereich angewandter Selbstfürsorge. Seine Willensstärke bei Gehaltsverhandlungen, besonders der eigenen, qualifiziert ihn in besonderem Maße. Mahrer zeigt damit einmal mehr, dass Realsatire kein theoretisches Konzept bleiben muss, sondern durch tägliche Anwendung am eigenen Beispiel sichtbar gemacht werden kann. Wir gratulieren dem Preisträger sehr herzlich."

Mahrer erhält neben der goldenen Waldhäusl-Trophäe ein einmonatiges Testabo der Tagespresse sowie einen Gutschein über 10% Rabatt im Tagespresse-Shop (gültig ab einem Mindestbestellwert von EUR 200).