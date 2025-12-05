  • 05.12.2025, 11:35:02
Marchetti ad Kickl-FPÖ: „Österreicher bestätigen, dass selbsternannter ‚Volkskanzler‘ keine geeigneten Lösungen für das Land bietet“

Kickl kann Probleme gut beschreiben, aber nicht lösen

Wien (OTS) - 

„Die Österreicherinnen und Österreicher bestätigen, dass der selbsternannte ‚Volkskanzler‘ Herbert Kickl keine Lösungskompetenz hat. Das ist auch der Grund dafür, dass er an der Bildung einer Bundesregierung gescheitert ist. Für Lösungen braucht man seriöse Konzepte statt hohlen Populismus, es braucht Kompromissfähigkeit und die Kompetenz, tatsächlich auch demokratische Mehrheiten für Reformen zu organisieren und Kooperation mit internationalen Partnern. Genau das traut jeder zweite Befragte in einer aktuellen Umfrage Herbert Kickl nicht zu. Diese Zahlen zeigen: Kickl mag mit dem Schüren von Unzufriedenheit und Angst sowie dem Bewirtschaften von Problemen zwar Aufmerksamkeit auf sich ziehen – die Führung unseres Landes trauen ihm die Menschen allerdings nicht zu“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Hinzu kommt die Doppelzüngigkeit wie billigere Energiepreise zu fordern, aber das Billigstromgesetz zu blockieren, Dienstreisen der Regierung zu kritisieren und seinen engsten Vertrauten in der Business Class nach Kuala Lumpur zu schicken. Populismus ist kein schlüssiges Konzept und die Parteilinie der Kickl-FPÖ widerspricht sich immer öfter. Es wird zumindest klarer, warum Kickl nicht Kanzler werden wollte: Da hätte er seine fehlende Lösungskompetenz entlarvt. Selbiges konnte man in seiner glücklosen Amtszeit als Innenminister sehen, wo er nichts davon umgesetzt hat, was er vorher versprochen hat“, so Marchetti abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at/

