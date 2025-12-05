„Das Gespräch“ zum Thema „Trendwende? Letzte Chance für ÖVP und SPÖ“

Wien (OTS) -

„Die Zeit des Redens ist vorbei“ – mit dieser Ansage meldete sich Bundeskanzler Stocker zurück und kündigte weitreichende Regierungsvorhaben an. Hat die politische Mitte noch die Kraft, das Ruder herumzureißen? Können die einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ ihren Abwärtstrend stoppen und Vertrauen zurückgewinnen? Welche Antworten erwartet eine verunsicherte Bevölkerung und welche Erwartungen kann die Politik überhaupt erfüllen, zumal selbst innerhalb der Parteien die Meinungen auseinandergehen? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Reinhold Mitterlehner

ehem. Vizekanzler und ÖVP-Chef

Laura Sachslehner

ehem. ÖVP-Generalsekretärin

Roland Fürst

SPÖ-Klubobmann Burgenland

Robert Misik

Autor