- 05.12.2025, 11:32:32
- /
- OTS0086
„Das Gespräch“ zum Thema „Trendwende? Letzte Chance für ÖVP und SPÖ“
Am 7. Dezember um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Reinhold Mitterlehner, Laura Sachslehner, Roland Fürst und Robert Misik
„Die Zeit des Redens ist vorbei“ – mit dieser Ansage meldete sich Bundeskanzler Stocker zurück und kündigte weitreichende Regierungsvorhaben an. Hat die politische Mitte noch die Kraft, das Ruder herumzureißen? Können die einstigen Großparteien ÖVP und SPÖ ihren Abwärtstrend stoppen und Vertrauen zurückgewinnen? Welche Antworten erwartet eine verunsicherte Bevölkerung und welche Erwartungen kann die Politik überhaupt erfüllen, zumal selbst innerhalb der Parteien die Meinungen auseinandergehen? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Reinhold Mitterlehner
ehem. Vizekanzler und ÖVP-Chef
Laura Sachslehner
ehem. ÖVP-Generalsekretärin
Roland Fürst
SPÖ-Klubobmann Burgenland
Robert Misik
Autor
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF