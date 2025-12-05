„Bürgeranwalt“: Wiener Linien kontrollieren Fahrtunterbrechung

Wien (OTS) -

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 6. Dezember 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Wiener Linien kontrollieren Fahrtunterbrechung

Bei einer Fahrscheinkontrolle an der U-Bahn-Station Schwedenplatz beanstanden Kontrollorgane der Wiener Linien die Fahrzeit von Herrn F. Der Pensionist war vom 13. Bezirk aus in die Innenstadt unterwegs. Zuerst mit dem Bus und danach ist er in die U-Bahn gestiegen. Als er bei der Kontrolle seinen Einzelfahrschein zeigt, soll er eine sogenannte Mehrgebühr zahlen, im Volksmund auch Strafe genannt. Der Vorwurf: Er hätte die Fahrt unterbrochen und das sei verboten. An der Seite von Volksanwältin Gaby Schwarz will Herr F. seinen Fall nun klären.

Steinmauer bricht

Vor etwa zwei Jahren besuchte „Bürgeranwalt“ Familie J. in der Nähe von Graz. Die Familie hatte sich hilfesuchend an die Redaktion gewandt, weil bei ihrem Haus die Steinmauer zu bröckeln begann. Ein Gutachten stellte damals fest, dass die verwendeten Wasserbausteine der STRABAG nicht frostbeständig seien. Trotzdem hat die STRABAG jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Nach der Sendung haben sich nun weitere Betroffene mit ähnlichen Problemen bei „Bürgeranwalt“ gemeldet. Die Redaktion ist auf Spurensuche gegangen und hat drei weitere Fälle mit nicht frostbeständigen Wasserbausteinen dokumentiert. Trotzdem bleibt die STRABAG bei ihrer Haltung und ist nicht bereit, die Steinmauer der Familie J. zu sanieren.

Alte Gärten gerodet

Es war wie ein Paradies, erzählen die Pächter und Pächterinnen der Gärten in der Ozeanstraße in Guntramsdorf. Ein Paradies aus alten Bäumen und Teichen mit viel Lebensraum für Wildtiere. Im Frühling 2024 erfuhren die Gartenpächter:innen, dass ihr Paradies einem Kleingartenverein weichen soll. Sie mussten ihre Hütten abreißen, die Teiche zuschütten und die Gärten besenrein räumen. Warum haben ihre Proteste gegen die Zerstörung des naturnahen Lebensraums nichts geholfen und wurde das Gelände gerodet und planiert?