  • 05.12.2025, 11:31:02
  • /
  • OTS0085

„Bürgeranwalt“: Wiener Linien kontrollieren Fahrtunterbrechung

Am 6. Dezember um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Peter Resetarits präsentiert in der Sendung „Bürgeranwalt“ am Samstag, dem 6. Dezember 2025, um 18.00 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Wiener Linien kontrollieren Fahrtunterbrechung

Bei einer Fahrscheinkontrolle an der U-Bahn-Station Schwedenplatz beanstanden Kontrollorgane der Wiener Linien die Fahrzeit von Herrn F. Der Pensionist war vom 13. Bezirk aus in die Innenstadt unterwegs. Zuerst mit dem Bus und danach ist er in die U-Bahn gestiegen. Als er bei der Kontrolle seinen Einzelfahrschein zeigt, soll er eine sogenannte Mehrgebühr zahlen, im Volksmund auch Strafe genannt. Der Vorwurf: Er hätte die Fahrt unterbrochen und das sei verboten. An der Seite von Volksanwältin Gaby Schwarz will Herr F. seinen Fall nun klären.

Steinmauer bricht

Vor etwa zwei Jahren besuchte „Bürgeranwalt“ Familie J. in der Nähe von Graz. Die Familie hatte sich hilfesuchend an die Redaktion gewandt, weil bei ihrem Haus die Steinmauer zu bröckeln begann. Ein Gutachten stellte damals fest, dass die verwendeten Wasserbausteine der STRABAG nicht frostbeständig seien. Trotzdem hat die STRABAG jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Nach der Sendung haben sich nun weitere Betroffene mit ähnlichen Problemen bei „Bürgeranwalt“ gemeldet. Die Redaktion ist auf Spurensuche gegangen und hat drei weitere Fälle mit nicht frostbeständigen Wasserbausteinen dokumentiert. Trotzdem bleibt die STRABAG bei ihrer Haltung und ist nicht bereit, die Steinmauer der Familie J. zu sanieren.

Alte Gärten gerodet

Es war wie ein Paradies, erzählen die Pächter und Pächterinnen der Gärten in der Ozeanstraße in Guntramsdorf. Ein Paradies aus alten Bäumen und Teichen mit viel Lebensraum für Wildtiere. Im Frühling 2024 erfuhren die Gartenpächter:innen, dass ihr Paradies einem Kleingartenverein weichen soll. Sie mussten ihre Hütten abreißen, die Teiche zuschütten und die Gärten besenrein räumen. Warum haben ihre Proteste gegen die Zerstörung des naturnahen Lebensraums nichts geholfen und wurde das Gelände gerodet und planiert?

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright