  • 05.12.2025, 11:29:03
  • /
  • OTS0084

AK: Fast ein Drittel aller Erwachsenen hat Schwierigkeiten beim Lesen

PIAAC-Studie zeigt deutliche Rückschritte bei den Grundkompetenzen

Wien (OTS) - 

Die Arbeiterkammer sieht sich durch die Ergebnisse der „Erwachsenen-PISA“-Studie (PIAAC – Programm zur internationalen Bewertung der Kompetenzen von Erwachsenen) in ihrem Befund bestätigt: Österreich liegt bei wichtigen Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen und digitaler Bildung weiterhin unter dem OECD-Durchschnitt.

Besonders besorgniserregend sind die Lesefähigkeiten: Schwaches Lesen hängt stark von der sozialen Herkunft ab und ist in Österreich längst kein Randproblem mehr. Fast ein Drittel der Erwachsenen zählt inzwischen zur Risikogruppe – also zu jenen Menschen, die Texte nicht sinnerfassend verstehen können. Diese Risikogruppe ist in nur elf Jahren stark gewachsen: Die Zahl der Betroffenen stieg um 70 Prozent – von rund einer Million auf mittlerweile 1,7 Millionen Erwachsene.

Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung der Arbeiterkammer Wien, sieht dringenden Handlungsbedarf:

Grundkompetenzen zu stärken bedeutet, Menschen mehr Chancen, mehr Mitbestimmung und mehr Selbstvertrauen zu ermöglichen. Das ist wichtig als Basis für die berufliche Aus- und Weiterbildung, und auch für die gesellschaftliche, wirtschaftliche und demokratische Teilhabe.

Grundbildung stärken – Chancen für alle sichern

Die AK fordert für das etablierte Programm „Level up - Erwachsenenbildung“ ein entschlossenes Vorangehen bei der Basisbildung: Ein Ausbau der stark nachgefragten, gebührenfreien Lehrgänge sowie ein eigenes, zusätzliches Angebot für „Deutsch als Fremdsprache“ (DaZ). Nur so kann Teilhabe für alle gesichert werden.

Unser Befund ist eindeutig: Digitale und sprachliche Kompetenzen müssen ausgebaut werden. Echte Mitbestimmung ist nur möglich, wenn Menschen Informationen verstehen, einordnen und sich selbst ein Bild machen können,“ so Ilkim Erdost.

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Wien - Kommunikation
Christine Newald
Telefon: +43 150165 11142 Mobil +43 664 88957712
E-Mail: Christine.Newald@akwien.at
Website: http://wien.arbeiterkammer.at

Ausschließlich für Medienanfragen!

Für alle anderen Anfragen: So erreichen Sie uns:
http://wien.arbeiterkammer.at/ueberuns/kontakt/index.html

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright