  • 05.12.2025, 11:28:02
  • /
  • OTS0082

ORF-III-„zur SACHE“ am 10. Dezember: „ÖVP, SPÖ, NEOS: Geht‘s noch?“

Silvia Grünberger, Christina Aumayr-Hajek, Josef Kalina und Christoph Pöchinger bei Reiner Reitsamer – ab 22.30 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Mehr als holprig ist die amtierende Regierung gestartet und holprig geht es auch bei der täglichen Arbeit weiter: Schlechte Umfragewerte, inhaltliche Differenzen und schlechte Daten rund um Arbeitsmarkt und Wirtschaft dominieren neben der anhaltenden Teuerung die täglichen Schlagzeilen. Wird die Regierung unter ihrem Wert geschlagen oder ist tatsächlich noch viel Luft nach oben? Sitzen alle handelnden politischen Akteurinnen und Akteure fest im Sattel? Und was bedeutet das alles für die Opposition, allen voran für die FPÖ, die in Umfragen klar auf Platz eins liegt?

Darüber diskutiert Reiner Reitsamer in „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 10. Dezember, um 22.30 Uhr in ORF III mit den PR-Beraterinnen Silvia Grünberger und Christina Aumayr-Hajek sowie den PR-Beratern Josef Kalina und Christoph Pöchinger.

„zur SACHE“ steht auch als Live-Stream und Video-on-Demand auf ORF ON zur Verfügung. Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright