ORF-III-„zur SACHE“ am 10. Dezember: „ÖVP, SPÖ, NEOS: Geht‘s noch?“

Wien (OTS)

Mehr als holprig ist die amtierende Regierung gestartet und holprig geht es auch bei der täglichen Arbeit weiter: Schlechte Umfragewerte, inhaltliche Differenzen und schlechte Daten rund um Arbeitsmarkt und Wirtschaft dominieren neben der anhaltenden Teuerung die täglichen Schlagzeilen. Wird die Regierung unter ihrem Wert geschlagen oder ist tatsächlich noch viel Luft nach oben? Sitzen alle handelnden politischen Akteurinnen und Akteure fest im Sattel? Und was bedeutet das alles für die Opposition, allen voran für die FPÖ, die in Umfragen klar auf Platz eins liegt?

Darüber diskutiert Reiner Reitsamer in „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 10. Dezember, um 22.30 Uhr in ORF III mit den PR-Beraterinnen Silvia Grünberger und Christina Aumayr-Hajek sowie den PR-Beratern Josef Kalina und Christoph Pöchinger.

