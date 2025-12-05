By(e) Strauss: Ein musikalisches Feuerwerk zum Abschied

Wien (OTS) -

Am 31. Dezember 2025 nimmt das Festjahr Johann Strauss 2025 Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, seinen fulminanten Abschied. Mit Nikolaus Habjan, Martin Grubinger und Ankathie Koi die vor zwölf Monaten das Jubiläum eröffnet haben – sowie den Künstler*innen Max Emanuel Cencic, Miriam Kutrowatz, dem Wiener KammerOrchester unter der Leitung von Christoph Huber, The Percussive Planet Ensemble, Johnny Bertl & Band, Felix Kramer, Josef Ellers, Sophia Gorgi und den Flying Schnörtzenbrekkers, heißt es ein letztes Mal: „Wien in Strauss und Braus“.

Die Silvestershow beginnt mit Klassikern „By Strauss“. Dabei lässt der erste Teil nochmals das Genie „Johann Strauss“ original aufblitzen und führt im Sauseschritt durch alle 13 im Theater an der Wien uraufgeführten Operetten von B(linde Kuh) bis „Z(igeunerbaron)“. Countertenor Max Emanuel Cencic gibt Orlofsky („Ich lade gern mir Gäste ein“) und Sopranistin Miriam Kutrowatz präsentiert unter anderem glanzvolle Highlights des Meisters, bevor es mit der Champagnerpolka in die Pause geht.

Der zweite Teil steht unter dem Motto „Partytime“ und sagt dem Schani „Tschüss“ (Bye Strauss): mit Gershwins keckem By Strauss, interpretiert von Ankathie Koi, und der „Zigeunerbaron“-Persiflage der Flying Schnörtzenbrekkers. Es folgen genreübergreifende Auftritte von Martin Grubinger & The Percussive Planet Ensemble, Johnny Bertl & Band sowie Felix Kramer, Josef Ellers und Sophia Gorgi, die Strauss zwischen Jazz, Pop, Percussion und Bigband neu aufleuchten lassen und für einen stimmungsvollen Silvesterabend sorgen. Zum Schluss gibt es noch eine kleine Uraufführung: Martin Grubinger senior hat die Donner und Blitz Polka extra für diesen Jahresausklang für große Bigband neu arrangiert und klarerweise für seinen Sohn ein paar funkelnde Schlagwerksoli komponiert.

Durch das Programm führt Nikolaus Habjan zusammen mit seiner Puppe Julius Bienenzeisel.

Konzertdetails:

Mittwoch, 31. Dezember 2025, 19.30 Uhr

Theater an der Wien (6. Bezirk)

Nikolaus Habjan (Moderation, Puppenspiel und Kunstpfeifer), Max Emanuel Cencic, Miriam Kutrowatz, Ankathie Koi, Josef Ellers, Sophia Gorgi, Felix Kramer, Wiener KammerOrchester, Christoph Huber (Musikalische Leitung), The Flying Schnörtzenbrekkers, Martin Grubinger & The Percussive Planet Ensemble, Johnny Bertl & Band

Tickets:

https://www.johannstrauss2025.at/event/bye-strauss/

Pressefotos:

Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.