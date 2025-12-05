  • 05.12.2025, 11:09:33
Österreichisch Israelische Gesellschaft begrüßt Entscheidung der European Broadcasting Union (EBU)

Wien (OTS) - 

Erfreut und erleichtert zeigten sich die beiden Präsidenten der Österreichisch Israelischen Gesellschaft Dr. Rudolf Taschner und Peter Florianschütz M.A. MLS über die gestrige Entscheidung zur Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) 2026.

„Das ist eine gute Entscheidung für die Freiheit der Kunst und die kulturelle Vielfalt. Dafür steht Österreich und Wien“ erklärte Taschner.

Die Teilnahme Israels ist ein wichtiges Signal der Solidarität mit Israel, das gerade in Zeiten des wachsenden Antisemitismus besonders wichtig ist, so die Österreich Israelische Gesellschaft.

„Israel ist nicht irgendein Land, wir sind durch eine, sehr belastete gemeinsame Geschichte verbunden. Daher ist es umso erfreulicher, dass dieses Fest mit der Teilnahme Israels bei uns stattfindet“ so Florianschütz.

„Wir freuen uns darauf viele internationale Gäste und Freundinnen und Freunde in Österreich bei einem Fest der Kultur und der Völkerverständigung in Wien begrüßen zu können“ so die beiden Präsiden

Rückfragen & Kontakt

Österreichisch-Israelische Gesellschaft
Peter Florianschütz, M.A. MLS
Telefon: +436766222478
E-Mail: office@oeig.at
Website: https://www.oeig.at

