ÖKV: Keine Budgetsanierung am Rücken unserer Hunde

Die geplante Erhöhung der Hundeabgabe in Wien sorgt seit Bekanntwerden zu Recht für Diskussion. Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV) übt vehement Kritik an den Planungen: „Betroffen wären ausschließlich verantwortungsvolle Hundehalterinnen und Hundehalter, die ihre Tiere ordnungsgemäß anmelden und alle Vorgaben einhalten. Menschen, die auf die soziale Unterstützung und Stabilität eines Hundes angewiesen sind, würden dadurch zusätzlich belastet“, erklärt ÖKV-Präsident Mag. Philipp Ita. „Wer legale Hundehaltung verteuert, trifft die Falschen. Man belastet jene, die Verantwortung leben und deren Hunde ein zentraler Bestandteil des Alltags und der Familie sind“, kritisiert Ita. Viele Menschen in urbaner Umgebung sind zudem stärker von Vereinsamung betroffen. Für sie erfüllen Hunde eine wichtige psychosoziale Funktion und geben Halt, Struktur und Lebensfreude.

Hunde sind Familienmitglieder und leisten Beitrag für die Gesellschaft

Hunde nehmen heute eine wesentliche Rolle in Familien und im sozialen Gefüge der Stadt ein. „Gerade im städtischen Bereich, wo ältere alleinstehende Menschen oftmals vereinsamen oder für Kinder, die mit post-pandemischen Auswirkungen kämpfen, ist ihr Tier oftmals der einzige Anker", betont Philipp Ita die wichtige Rolle von Hunden. „Hunde sind keine Einnahmequelle. Sie sind Familienmitglieder und leisten als Alltagshelden jeden Tag einen Beitrag für das Zusammenleben“, so Ita. Die saftige Gebührenerhöhung binde zudem Geld, das für die Grundlagen des Tierwohls – Futter, tierärztliche Versorgung, Ausbildung und Training – gebraucht wird. „Wer erlebt hat, welche Kraft von einem gut sozialisierten Hund ausgeht, weiß, wie wichtig sie für psychische Gesundheit, soziale Bindung und die Bewältigung eines zunehmend herausfordernden Alltags sind“, sagt Ita.

Keine Budgetsanierung auf dem Rücken verantwortungsvoller Hundehalter

Würde es der Stadt Wien tatsächlich um ein gelungenes Miteinander und verantwortungsvolle Hundehaltung gehen, wären Dialog und Unterstützung sinnvollere Maßnahmen als eine Vergebührung des Familienmitglieds Hund. Stattdessen wird das Budget auf dem Rücken jener saniert, die Hundehaltung ernst nehmen und Verantwortung vorbildlich leben, hält Philipp Ita fest. Kritisch bewertet der ÖKV auch die geplanten Zuschläge für willkürlich festgelegte Hunderassen. „Abgaben, die einzelne Hunderassen ohne sachliche Grundlage herausgreifen, sind weder fachlich gerechtfertigt noch fair. Solche Maßnahmen stigmatisieren Halterinnen, Halter und Hunde gleichermaßen, ohne irgendeinen nachweisbaren Nutzen. Diese Willkür widerspricht allen kynologischen und wissenschaftlichen Standards“, so Ita.

ÖKV fordert: Nein zu Gebührenerhöhung, Ja zu Dialog und Unterstützung

Der Österreichische Kynologenverband appelliert an die Stadt Wien,

die Gebührenerhöhung in der vorliegenden Form zurückzunehmen. die Sonderabgaben für willkürlich ausgewählte einzelne Hunderassen zu streichen und die geplante Ungleichbehandlung von Hunden zu überdenken. Expertinnen, Experten und Verbände sichtbar in zukünftige Regelungen einzubeziehen. verantwortungsvolle Hundehalterinnen und Hundehalter nicht finanziell zu belasten, sondern ihren gesellschaftlichen Beitrag anzuerkennen.

„Wir stehen jederzeit für einen sachlichen und fundierten Dialog bereit. Was die Stadt Wien sicher nicht braucht, ist eine Politik, die Hund und Mensch gegeneinander ausspielt. Gesunde, gut ausgebildete und sozial verträgliche Hunde sind ein Gewinn für jede Stadt. Genau diesen gesellschaftlichen Beitrag gilt es zu unterstützen und nicht zu erschweren“, schließt Präsident Ita.

Über den Österreichischen Kynologenverband (ÖKV)

Der Österreichische Kynologenverband (ÖKV), gegründet 1909, ist der Dachverband von über 100 österreichischen Hundevereinen, die sich mit der Hundezucht, Haltung, Erziehung, Ausstellung, Ausbildung und Prüfung des Hundes beschäftigen und über mehr als 58.000 Mitglieder verfügen.