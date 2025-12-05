Grätzl Töne – So klingt der Gasometer

Wien (OTS) -

Die vierte Ausgabe der Community-Music-Reihe GRÄTZL TÖNE zeigt, wie Musik städtischen Lebensraum öffnen kann: Am 15. Dezember 2025 verwandeln sich die Gasometer-Türme in einen lebendigen Ort der Musik und Begegnung.

Musik für einen besonderen Ort

Die Gasometer-Türme gelten als „Stadt in der Stadt“: Auf rund 220.000 m² verbinden sie Wohnen, Arbeiten, Musikangebot und Einkaufsmöglichkeiten, rund 1.500 Menschen leben hier. Über die letzten Monate hinweg haben Studierende der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien gemeinsam mit Künstler:innen Musikformate entwickelt, die direkt auf diesen Ort und die Menschen eingehen, die hier wohnen, arbeiten und einkaufen. Das Publikum ist eingeladen, vieles selbst auszuprobieren und in direkten musikalischen Austausch zu kommen.

Studierende, Künstler:innen und soziale Initiativen auf Augenhöhe

Im Musikgeschäft „Klangfarbe“ spielen die jungen Musiker:innen der Polgar Inclusive Band. Viele Beiträge entstehen in Zusammenarbeit mit in der Music City ansässigen Institutionen wie der Johann Sebastian Bach Musikschule Wien und der Popakademie: Ein Kinder-Streichorchester lädt zu einer offenen Probe ein, bei der das Publikum zwischen den Instrumenten Platz nehmen kann. Open Obdach, ein Bandprojekt von Fonds Soziales Wien Obdach, bringt ehemals obdachlose Menschen gemeinsam mit Studierenden der mdw auf die Bühne. Das Finale eines Fantasy-Strategiespiel-Turniers wird vom Bassisten Robin Gadermaier live vertont, Musiker:innen des Ensembles Studio Dan präsentieren ein eigens für die besondere Akustik des Gasometers komponiertes Werk, und Mitglieder der bekannten inklusiven Rockband „Monkeys of Earth“ entwickeln gemeinsam mit Studierenden der mdw neue musikalische Begegnungsräume – um nur einige der eigens für GRÄTZL TÖNE entwickelten Musikbeiträge zu nennen.

Talk: Proberäume der Demokratie

Ein Talk mit Persönlichkeiten aus Kulturpolitik, Bildung, Kunst und Sozialarbeit vertieft das Programm: Unter dem Motto „Proberäume der Demokratie“ sprechen Ursula Berner (Abgeordnete zum Wiener Landtag, Sprecherin für Kultur und Kunst), Axel Petri-Preis (Professor für Musikvermittlung und Community Music), Hanns Stekel (Direktor der Johann Sebastian Bach Musikschule Wien) und Anna Dempsey (Team Obdach Forum, Fonds Soziales Wien Obdach) darüber, welche Rolle Musik für gesellschaftlichen Zusammenhalt spielen kann – gerade in herausfordernden Zeiten. Moderiert wird das Gespräch von Miriam Damev (Falter). Zudem wird das neue Community Music Center vorgestellt, eine Initiative der Johann Sebastian Bach Musikschule Wien in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich „Musik im Dialog“ der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.

Montag, 15. Dezember 2025

15:00–17:00 Uhr – Musik in Turm A, B, C und D

17:00–18:00 Uhr – Musik und Talk im Musik im Dialog-Saal der mdw (Turm C)

Gasometer, Guglgasse 6–14, 1110 Wien



