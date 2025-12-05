„Geschmackshochzeit IV“ – Alpen-Adria-Genusskunst mit Weltmeistertitel

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Das Werk widmet sich jener einzigartigen Genussregion, in der Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien seit Jahrhunderten kulinarisch miteinander verbunden sind. Nun erreicht das Buch einen neuen Meilenstein:

Bei den Gourmand Awards wurde „Geschmackshochzeit IV" zum „Best Plurinational Cookbook in the World“ gekürt. Die Bekanntgabe erfolgte beim Saudi Feast Food Festival in Riad, wo Edouard Cointreau, Präsident der Gourmand Awards, das Buch für seine erzählerische Tiefe und kulturelle Bedeutung lobte: „Wir danken Lojze Wieser für seine großartige Arbeit, mit der er Kulturen über Grenzen hinweg und innerhalb von Grenzen miteinander verbindet. Diese neue Ausgabe von ‚Geschmackshochzeit‘ ist ein reines Vergnügen und feiert die Verbindung der Alpen und der Adria durch kulinarische Traditionen, die den Reichtum, die Vielfalt und das gemeinsame Erbe der Region hervorheben. Ein großartiges Buch!“

Auch die Mitautoren prägen das Werk wesentlich: Janez Bogataj, Sašo Dravinec und Toni Gomišček ergänzen mit fundierten Analysen, regionalem Wissen und einer tiefen Verbindung zur Alpen-Adria-Kultur. Aus dem Wieser Verlag kommt große Freude über die internationale Anerkennung. Verlagsleiterin Erika Hornbogner betont: „Wir freuen uns außerordentlich über den Weltmeistertitel für ‚Geschmackshochzeit IV‘ bei den Gourmand Awards. Diese Auszeichnung ist eine besondere Anerkennung für das Lebenswerk von Lojze Wieser, dessen Bücher seit Jahrzehnten kulinarische Kultur, Geschichte und Identität über Grenzen hinweg verbinden. Der Titel Best Plurinational Cookbook in the World würdigt genau diese Brückenfunktion, die den Kern unseres verlegerischen Anspruchs ausmacht.“

Auch der grafische Auftritt trägt maßgeblich zur Wirkung des Buches bei. Die Gestaltung stammt vom Klagenfurter Designer Kilian Kreuzer, der dem Werk eine moderne, klare und zugleich atmosphärisch dichte visuelle Identität verliehen hat.

Der Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee, Impulsgeber der Tage der Alpen-Adria Küche, unterstreicht den besonderen Wert des Werkes. Vorsitzender Adi Kulterer und Geschäftsführer Helmuth Micheler erklären: „Die Erfahrungen, Geschichten und Besonderheiten der 'Tage der Alpen-Adria Küche' werden äußerst erfolgreich in zwei wundervoll gestaltete Buchdeckel gepresst und so zu Zeitzeugen einer einzigartigen europäischen kulinarischen Region.“

Autor Lojze Wieser selbst sieht die internationale Auszeichnung als Bestätigung eines kulturellen Dialogs: „Diese Auszeichnung zeigt, dass Kulinarik weit mehr ist als Ernährung. Sie ist gelebte Geschichte, Identität und Dialog. Die Alpen-Adria-Region ist ein Mosaik an Kulturen – und jedes Gericht erzählt von Begegnungen und gegenseitigen Einflüssen.“

Die Gourmand Awards, seit 1995 weltweit anerkannt, sind der einzige internationale Wettbewerb für Publikationen über Ess- und Trinkkultur. Über 200 Länder nehmen teil; der Wettbewerb ist kostenlos und für alle Sprachen offen.

Als literarischer Begleiter der “8. Tage der Alpen-Adria Küche” verleiht Geschmackshochzeit IV dem Genussfestival zusätzliche Strahlkraft. Das Buch bildet jene Vielfalt ab, die im Rahmen des Festivals durch Kochshows, Verkostungen und Begegnungen erlebbar wird.