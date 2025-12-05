NEOS Wien/Hernals: Sicherer Schulweg für die Rötzergasse

Wien (OTS) -

Die Umgestaltung der Rötzergasse zur Wohnstraße hat die Verkehrssicherheit der Schüler:innen der OVS Rötzergasse bereits erhöht. NEOS in Hernals sehen aber noch mehr Potential, das sie nutzen wollen.

„Immer wieder hören wir, dass Autos mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Rötzergasse fahren. Besonders zu Schulbeginn und Schulende stellt dies ein enormes Gefahrenpotential dar, zumal die Schüler:innen zu Recht davon ausgehen, dass hier nur Schrittgeschwindigkeit gefahren wird“, fasst Natalie Raidl, Bezirkssprecherin der NEOS in Hernals die Situation zusammen.

Um hier Abhilfe zu schaffen, hat der Bezirksklub in der vergangenen Bezirksvertretungssitzung beantragt, den Abschnitt Rötzergasse 1-12 zur Schulstraße zu machen. Durch das Fahrverbot zu Stoßzeiten wäre der öffentliche Raum sicherer und umweltfreundliche Mobilitätsformen wie Rad oder Scooter attraktiver. Der motorisierte Verkehr könnte zu dieser Zeit ganz einfach über die Kalvarienberggasse oder die Hernalser Hauptstraße ausweichen.

Hier hören die Verbesserungen, wenn es nach NEOS geht, aber noch nicht auf. Durch die Wohnstraße hat auch die Aufenthaltsqualität vor Ort enorm profitiert. Diesen Umstand wollen NEOS in Hernals nutzen, um die Leute mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen einzuladen und mit Fahrrad- beziehungsweise Scooterständer klimafreundliche Mobilität weiter zu fördern.

„Aktuell setzen sich Eltern oder Großeltern, die auf die Schüler:innen warten, gerne auf die Gitter rund um die Baumscheiben. Wir finden, das geht bequemer und wollen uns für Sitzmöglichkeiten einsetzen. Außerdem wollen wir Fahrrad- beziehungsweise Scooterständer vor Ort, damit Schüler:innen überhaupt erst einmal die Möglichkeit bekommen, klimafreundlich in die Schule zu kommen“, setzt Raidl fort.

Die Prüfung sowie gegebenenfalls die Umsetzung wurde in der Bezirksvertretungssitzung beantragt und wird in der Mobilitätskommission behandelt.