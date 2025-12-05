Österreichs Erneuerbare Gase-Branche versammelte sich in Wels

Wien (OTS) -

Mitten in einer Zeit voller geopolitischer Unsicherheiten und dem immer stärkeren Ruf nach mehr strategischer Unabhängigkeit in wesentlichen Wirtschaftsbereichen, wie gerade auch im Bereich der Energiewirtschaft, versammelte sich die Branche der Erneuerbaren Gase in der Messe Wels, um zusammen mit Vertreter:innen der Wirtschaft und der Politik sowie mit weiteren Stakeholder:innen aktuelle Themen zu beleuchten. Mit rund 350 Teilnehmer:innen und über 40 Aussteller:innen bewies die Branche, dass sie weiterhin gemeinsam und mit aller Kraft für ihre Stärken und ihren Platz in der künftigen Energieversorgung Österreichs eintritt. Die stetig voranschreitende Energiewende wird nunmehr auch aus geopolitischen Erwägungen heraus immer dringender, besonders was die Versorgung mit gasförmigen erneuerbaren Brennstoffen anbelangt, und das große Interesse an dem 3-tägigen Kongress bestätigt eindrücklich, dass die Zeit der Erneuerbaren Gase JETZT ist – und nicht bloß Zukunftsmusik.

Während sich der Eröffnungstag insbesondere den Themen erneuerbarer Wasserstoff, CO2 und Holzgas widmete, standen die darauffolgenden beiden Tage ganz im Zeichen von Biogas und Biomethan. Biogas-Obmann des Kompost und Biogas Verbandes, Johannes Hauptmann, betonte in seiner Eröffnungsrede, dass - während auf europäischer Ebene der Ausbau der Biomethanproduktion große Fortschritte macht - die Marktakteure in Österreich immer noch auf dringend notwendige Gesetze zur Schaffung von klaren, verlässlichen und investitionsfördernden Rahmenbedingungen für einen vergleichsweisen Markthochlauf warten. Gerade in der aktuellen Zeit, in der in Europa Versorgungssicherheit und Energieunabhängigkeit fundamental an Bedeutung gewinnen, könne und würde die Erneuerbaren-Gase-Branche aber auch in Österreich eine immer wesentlichere Rolle spielen. Außerdem zeige sich, dass der bis dato viel zu wenig betrachtete Aspekt der hohen regionalen Wertschöpfung von heimisch produziertem nachhaltigen Biomethan und die damit verbundenen positiven Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft endlich erkannt würden. Der Biogas-Obmann richtete daher eine Aufforderung an die Politik: „Österreich muss nun vom Ziele-Weltmeister zum Maßnahmen-Weltmeister werden und rasch ein praxistaugliches Erneuerbares-Gase-Gesetz (EGG) beschließen.“

Die Rolle von Biogas im künftigen Energiesystem thematisierte auch Bundesminister Norbert Totschnig in seiner Videobotschaft: „Erneuerbare Energie aus Biomasse und Biogas sind zentrale Pfeiler für Versorgungssicherheit und Kilmaschutz.“ Und daher, so der Bundesminister weiter, habe er sich erfolgreich für eine Verlängerung der im Jahr 2026 auslaufenden Marktprämienverträge stark gemacht. Ziel sei es nun, der Branche eine stabile wirtschaftliche und rechtliche Perspektive zu geben. Der nächste Schritt sei daher nun das Erneuerbare-Gase-Gesetz (EGG), dass der Branche die notwendige Planungssicherheit geben soll.

In zahlreichen informativen und spannenden Vorträgen wurde an den drei Kongress-Tagen auf die vielfältigen Chancen für Österreich durch erneuerbare Gase und insbesondere das „Multitalent Biogas“ eingegangen, und so bot der Kongress allen Anwesenden wie gewohnt die Gelegenheit sich zu informieren, zu vernetzen und über die brennenden Themen der Branche auszutauschen.

Der Kongress wurde von der Green Gas Service GmbH in Kooperation mit dem Kompost und Biogas Verband Österreich und mit Unterstützung der Wirtschaftskammer Oberösterreich sowie der Austrian Gas Clearing and Settlement AG (AGCS) veranstaltet. Wir bedanken uns zudem bei allen Teilnehmer:innen und Ausstellern, insbesondere bei unseren Premiumpartnern: Awite Bioenergie GmbH, agriportance GmbH, BioG GmbH, AB Energy Deutschland GmbH, PowerUP GmbH, OEKOBIT GmbH, INNIO Jenbacher GmbH & Co OG, NILS AG, energiePLUSagrar GmbH, Industrial Automation GmbH/elpo GmbH, HEAT gas technologies GmbH, BEKON Energy Technologies GmbH & Co KG/Eggersmann Anlagenbau und CharLine GmbH.

Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns bereits auf grüngas26!