  • 05.12.2025, 10:25:32
  • /
  • OTS0063

Wenn Schüler:innen Noten vergeben: Gutes Zeugnis für Praktikumsbetriebe im Tourismus!

Die große ÖHV-Praktikums-Umfrage zeigt viel Freude und gute Noten für Praktikumsbetriebe – und das Versprechen, Kritik ernst zu nehmen.

Wien (OTS) - 

Über 1.200 teilnehmende Schüler:innen machen die Praktikums-Umfrage der Österreichischen Hotelvereinigung in Kooperation mit den Tourismusschulen zur größten der Branche. Die Umfrage wurde bereits zum vierten Mal durchführt – und das Ergebnis 2025 überzeugt mit besonders guten Werten, wo es dem Branchennachwuchs am wichtigsten ist: Mit der persönlichen Weiterentwicklung (für 81% wichtig oder sehr wichtig) waren 87% zufrieden oder sehr zufrieden, mit der fachlichen Weiterbildung (für 78% wichtig oder sehr wichtig) 81%.

Die Schüler:innen mögen Praktika und Praktikumsbetriebe

Am meisten gefielen den Praktikant:innen das Kennenlernen der Kolleg:innen und der Gästekontakt, Neues zu lernen und Verantwortung zu übernehmen. 76% würden den Praktikumsbetrieb weiterempfehlen, 80% durchaus in der Branche bleiben, 27% in jedem Fall: eine klare Steigerung zum Vorjahr. „Das sind sehr erfreuliche Ergebnisse – die Maßnahmen und Aktivitäten der Unternehmen zeigen Wirkung. Jetzt gilt es, konsequent weiterzumachen und diese Entwicklung mit voller Kraft voranzutreiben“, erklärt ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer.

Gratzer: „Nehmen Kritik ernst.“

Die Branche steht also gut da, muss aber natürlich – wie andere auch – ihre Hausaufgaben machen. Genau da setzt die ÖHV-Initiative an, so Gratzer: „Wir wollen Optimierungspotenzial aufzeigen, um besser zu werden.“ Dieses Potenzial orten die Schüler:innen vor allem bei der Kommunikation und der Einhaltung der Dienstzeiten. Zwar sind auch hier die meisten Betriebe gut aufgestellt, bei einem Drittel sehen die Schüler:innen aber Luft nach oben. Ein Wert, den Gratzer – auch wenn er besser ist als im Vorjahr – weiter verbessern will: „Wir müssen das ernst nehmen. Attraktive Arbeitgeber müssen Beschäftigten auch die Zuverlässigkeit bieten, die sie von ihnen erwarten. Planbare Arbeitszeiten gehören unbedingt dazu.“ Auch Work-Life-Balance, Bezahlung und der Arbeitsdruck entsprachen nicht durchwegs den Erwartungen der Jugendlichen.

ÖHV-Young Talents bringt Arbeitgeber:innen und Nachwuchs zusammen

Von berufspraktischen Tagen, einem Videowettbewerb zum Praktikum über die Praktikumsbefragung und die Young Talents-Jobbörse bis hin zur Abteilungsleiterakademie unterstützt die ÖHV den Branchennachwuchs intensiv. Die Young Talents-Jobbörse finden Sie unter www.oehv.at/young-talents,weitere Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial unter www.oehv.at/presse.

Alle Ergebnisse der Praktikant:innenbefragung finden Sie hier: www.oehv.at/praktikumsbefragung

Druckfähige Grafiken zur Aussendung finden Sie hier und hier zum Download; © ÖHV

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Hotelvereinigung
Mag. (FH) Kristin Oberweger
Telefon: +43 1 5330952 32
E-Mail: kristin.oberweger@oehv.at
Website: https://www.oehv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | T15

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright