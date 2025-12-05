Wenn Schüler:innen Noten vergeben: Gutes Zeugnis für Praktikumsbetriebe im Tourismus!

Wien (OTS) -

Über 1.200 teilnehmende Schüler:innen machen die Praktikums-Umfrage der Österreichischen Hotelvereinigung in Kooperation mit den Tourismusschulen zur größten der Branche. Die Umfrage wurde bereits zum vierten Mal durchführt – und das Ergebnis 2025 überzeugt mit besonders guten Werten, wo es dem Branchennachwuchs am wichtigsten ist: Mit der persönlichen Weiterentwicklung (für 81% wichtig oder sehr wichtig) waren 87% zufrieden oder sehr zufrieden, mit der fachlichen Weiterbildung (für 78% wichtig oder sehr wichtig) 81%.

Die Schüler:innen mögen Praktika und Praktikumsbetriebe

Am meisten gefielen den Praktikant:innen das Kennenlernen der Kolleg:innen und der Gästekontakt, Neues zu lernen und Verantwortung zu übernehmen. 76% würden den Praktikumsbetrieb weiterempfehlen, 80% durchaus in der Branche bleiben, 27% in jedem Fall: eine klare Steigerung zum Vorjahr. „Das sind sehr erfreuliche Ergebnisse – die Maßnahmen und Aktivitäten der Unternehmen zeigen Wirkung. Jetzt gilt es, konsequent weiterzumachen und diese Entwicklung mit voller Kraft voranzutreiben“, erklärt ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer.

Gratzer: „Nehmen Kritik ernst.“

Die Branche steht also gut da, muss aber natürlich – wie andere auch – ihre Hausaufgaben machen. Genau da setzt die ÖHV-Initiative an, so Gratzer: „Wir wollen Optimierungspotenzial aufzeigen, um besser zu werden.“ Dieses Potenzial orten die Schüler:innen vor allem bei der Kommunikation und der Einhaltung der Dienstzeiten. Zwar sind auch hier die meisten Betriebe gut aufgestellt, bei einem Drittel sehen die Schüler:innen aber Luft nach oben. Ein Wert, den Gratzer – auch wenn er besser ist als im Vorjahr – weiter verbessern will: „Wir müssen das ernst nehmen. Attraktive Arbeitgeber müssen Beschäftigten auch die Zuverlässigkeit bieten, die sie von ihnen erwarten. Planbare Arbeitszeiten gehören unbedingt dazu.“ Auch Work-Life-Balance, Bezahlung und der Arbeitsdruck entsprachen nicht durchwegs den Erwartungen der Jugendlichen.

ÖHV-Young Talents bringt Arbeitgeber:innen und Nachwuchs zusammen

