FPÖ - Nepp: Ludwigs sauteures Song-Contest-Prestigeprojekt stürzt Wien ins Chaos

Wien (OTS) -

„Mit seiner Prestige-Geilheit beim Song Contest steuert SPÖ-Bürgermeister Ludwig Wien in ein politisches und organisatorisches Chaos. Es ist selbstverständlich begrüßenswert, dass Israel am Bewerb teilnehmen darf. Die Streitigkeiten werden sich jedoch bis zum Event hinziehen und damit importiert Ludwig diesen ausländischen Konflikt nach Wien“, so der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

Die wachsende Zahl der Absagen sei ein massives Warnsignal. „Wenn das so weitergeht, bleiben am Ende nur mehr Österreich und Israel übrig. Es ist zu befürchten, dass hier ein internationaler Totalschaden für das Image unserer Stadt entsteht und SPÖ-Bürgermeister Ludwig trägt dafür die volle Verantwortung“, kritisiert Nepp.

„Rund 23 Millionen Euro Steuergeld versenkt Ludwig für den Song Contest mitten im Budgetdesaster. Während überall gespart wird, kauft sich der Bürgermeister ein Mega-Event, das bereits jetzt zum Fiasko mutiert. Diese verantwortungslose Prestige-Politik schadet der Stadt und den Wienerinnen und Wienern“, so der Wiener FPÖ-Obmann.