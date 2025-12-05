Ehrenamt hält die Gesellschaft zusammen – und verdient politische Anerkennung

Wien (OTS) -

Zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember hebt der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) die enorme gesellschaftliche Leistung der rund 17.000 ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter*innen innerhalb der Organisation hervor. Sie leisten täglich wertvolle Arbeit für mehr als 280.000 Mitglieder – von der Organisation sozialer Aktivitäten über die Betreuung älterer Menschen bis hin zur Unterstützung bei Gesundheits- und Pflegefragen.

„Ehrenamtliches Engagement ist ein tragender Pfeiler des sozialen Zusammenhalts. Ohne die tausenden Freiwilligen im PVÖ gäbe es viele Angebote, Hilfen und Begegnungsräume schlicht nicht“, betont PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer. „Gerade in einer älter werdenden Gesellschaft braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen und mithelfen, dass niemand vergessen wird.“

Ehrenamt ist Generationenarbeit

Die Ehrenamtlichen des PVÖ engagieren sich in Ortsgruppen, Landesorganisationen und Projekten in ganz Österreich: Sie organisieren Ausflüge und Bildungsangebote, helfen ihren Mitgliedern bei Amtswegen, beraten, fördern den sozialen Zusammenhalt und halten den Dialog zwischen den Generationen lebendig. Dabei leisten sie nicht nur unbezahlte, sondern unschätzbare Arbeit. „Unsere Funktionärinnen und Funktionäre sind selbst in Pension und investieren ihre Lebenszeit, um anderen beizustehen. Diese Form des Engagements verbindet Erfahrung, Solidarität und Verantwortung“, so Gerstorfer weiter.

„Für mich ist das Ehrenamt mehr als ein Hobby“, erzählt etwa Franz K., Leiter einer PVÖ-Ortsgruppe. „Ich bekomme so viel zurück – Gemeinschaft, Dankbarkeit und das gute Gefühl, gebraucht zu werden. Das hält auch mich selbst aktiv und fit.“

Ehrenamt braucht faire Bedingungen

Der PVÖ fordert von der Politik, freiwillige Arbeit in Österreich stärker abzusichern und sichtbar zu machen. Dazu zählen bessere Rahmenbedingungen, eine klare rechtliche Absicherung, der Abbau bürokratischer Hürden und die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit im Sozial- und Steuerrecht. „Ehrenamt darf nicht als Ersatz für öffentliche Leistungen missverstanden werden – es ist eine wertvolle Ergänzung. Wer so viel leistet, verdient verlässliche Unterstützung, Wertschätzung und Respekt – nicht nur in Worten, sondern in politischen Entscheidungen“, betont Gerstorfer.

Zum Tag des Ehrenamts würdigt der Pensionistenverband alle, die mit ihrem freiwilligen Einsatz täglich zeigen, dass Solidarität keine leere Floskel ist, sondern gelebte Realität in ganz Österreich. (Schluss)