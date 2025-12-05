  • 05.12.2025, 10:00:33
Sebastian Bohrn Mena verklagt irrtümlich Wiener Fiakerfahrer

Vorwurf von Hass im Netz gegen 72-Jährigen Simmeringer ohne Social Media Zugang

Wien (OTS) - 

Der 72-jährige Herbert Trawniczek fiel aus allen Wolken, als er eine Klage des Linksaktivisten Sebastian Bohrn Mena wegen Hasses im Netz erhielt, berichtet das Online-Magazin campus a. Demnach sollte er ein Hassposting gegen Bohrn Mena auf Facebook geliket haben. Dabei kann Trawniczek nicht einmal E-Mails verschicken, geschweige denn verfügt er über Social-Media-Konten. Bohrn Mena zog seine Klage laut campus a (http://campus-a.at/2025/12/04/sebastian-bohrn-mena-klagt-irrtumlich-fiakerfahrer/) sofort zurück. Trawniczek überlegt nun seinerseits eine Klage wegen erlittenem Ungemach. Zum ganzen Artikel geht es hier.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CAA

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
