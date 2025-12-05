Sebastian Bohrn Mena verklagt irrtümlich Wiener Fiakerfahrer

Wien (OTS) -

Der 72-jährige Herbert Trawniczek fiel aus allen Wolken, als er eine Klage des Linksaktivisten Sebastian Bohrn Mena wegen Hasses im Netz erhielt, berichtet das Online-Magazin campus a. Demnach sollte er ein Hassposting gegen Bohrn Mena auf Facebook geliket haben. Dabei kann Trawniczek nicht einmal E-Mails verschicken, geschweige denn verfügt er über Social-Media-Konten. Bohrn Mena zog seine Klage laut campus a (http://campus-a.at/2025/12/04/sebastian-bohrn-mena-klagt-irrtumlich-fiakerfahrer/) sofort zurück. Trawniczek überlegt nun seinerseits eine Klage wegen erlittenem Ungemach. Zum ganzen Artikel geht es hier.