- 05.12.2025, 10:00:33
- /
- OTS0051
Sebastian Bohrn Mena verklagt irrtümlich Wiener Fiakerfahrer
Vorwurf von Hass im Netz gegen 72-Jährigen Simmeringer ohne Social Media Zugang
Der 72-jährige Herbert Trawniczek fiel aus allen Wolken, als er eine Klage des Linksaktivisten Sebastian Bohrn Mena wegen Hasses im Netz erhielt, berichtet das Online-Magazin campus a. Demnach sollte er ein Hassposting gegen Bohrn Mena auf Facebook geliket haben. Dabei kann Trawniczek nicht einmal E-Mails verschicken, geschweige denn verfügt er über Social-Media-Konten. Bohrn Mena zog seine Klage laut campus a (http://campus-a.at/2025/12/04/sebastian-bohrn-mena-klagt-irrtumlich-fiakerfahrer/) sofort zurück. Trawniczek überlegt nun seinerseits eine Klage wegen erlittenem Ungemach. Zum ganzen Artikel geht es hier.
