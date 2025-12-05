Pressekonferenz via Livestream

Schladming (OTS) -

BALD GEHT'S LOS: Zum Ski Opening-Auftakt präsentiert die Leutgeb Entertainment Group im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues, spektakuläres Projekt 2026 - seien Sie via Livestream dabei!

5. DEZEMBER 2025 · 12:00 UHR

Link zum Livestream: https://vimeo.com/event/5555120

Zum Auftakt der Backstreet-Boys-Shows lädt Veranstalter Klaus Leutgeb zu einer Pressekonferenz, um den nächsten WOW-MOMENT und ein neues PROJEKT für 2026 zu verkünden.



Die Details werden um Punkt 12:00 Uhr in Schladming präsentiert. Sie können via Livestream dabei sein und erhalten alle Infos aus erster Hand!



Klicken Sie einfach auf den Link zum Livestream und schon sind sie dabei!

SKI-OPENING SCHLADMING-DACHSTEIN

RECAP

Die Sensation ist perfekt! Das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 wird zum größten Konzertwochenende der Geschichte im Schladminger Planai Stadion. An drei ausverkauften Abenden werden sich 50.000 Besucher:innen versammeln, um am 5., 6. und 7. Dezember die legendären Backstreet Boys live zu erleben. Der Ticket-Run bei Verkaufsstart war gewaltig und schon nach wenigen Stunden war die erste Show ausverkauft - Klaus Leutgeb gelang es, die Backstreet Boys folglich für zwei weitere Konzerte zu engagieren - ein Winter-Highlight für Fans aus ganz Europa!

Presseordner Ski-Opening: https://www.dropbox.com/scl/fo/d3ts2wdanhhmzkaqpwuu2/APso5xBsrR87SW4LDVlpog8?rlkey=rzkprc9w50qpzi7okbfahwcx9&dl=0