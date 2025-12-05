Rotes Kreuz startet Verteilung von Familien-Weihnachtspaketen: „Wir wollen Kindern, die unter Armut leiden, eine kleine Freude machen!“

Wien (OTS) -

Bei den 127 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel ist auch in der Adventzeit der Andrang unvermindert hoch. „1,53 Millionen Menschen sind in Österreich armutsgefährdet, das sind 17 Prozent der Bevölkerung. 336.000 Menschen sind sogar manifest arm“, erinnert Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes. Die Ausgabe von kostenfreien Lebensmitteln bei der Team Österreich Tafel ist für viele Menschen eine wesentliche Erleichterung für ihr ohnehin angespanntes Haushaltsbudget. In der Adventzeit bietet das Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes mit Hitradio Ö3 zusätzlich 5.000 Familien-Weihnachtspakete und liefert damit eine besondere Hilfe.

„Kinder leiden besonders unter Armut!“

„Mit diesen Paketen werden vor allem Familien mit Kindern unterstützt“, erklärt Gregor Seberg. Der Schauspieler, bekannt aus „Soko Donau“, „School of Champions“, „Pulled Pork“ oder „Rehragout-Rendezvous“ setzt sich als Rotkreuz-Botschafter für Menschen in Not ein. „Kinder leiden besonders unter Armut, gerade in der Weihnachtszeit müssen sie auf vieles verzichten. Geschenke sind für sie keine Selbstverständlichkeit, sie sind sozial ausgegrenzt und auf der Suche nach einer Perspektive. Auch ihren Eltern tut es weh, wenn sie ihnen nicht einmal eine kleine Freude ermöglichen können.“

Produkte des täglichen Bedarfs und kleine Spielsachen

Die Familien-Weihnachtspakete sollen in schweren Zeiten zumindest einen kleinen Lichtblick bieten. „Sie enthalten lange haltbare Produkte des täglichen Bedarfs. Etwa Nudeln, Marmelade, Gewürze und Getränke. Auch Hygieneprodukte wie Duschgel oder Seife werden so verteilt. Speziell für Kinder gibt es Schokolade und kleine Spielsachen“, erklärt Seberg. Rotkreuz-Präsident Schöpfer ergänzt: „Danke an unser Partnerorganisationen, die mit ihren Warenspenden diese Aktion ermöglichen. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Freiwilligen, die sich bei der Team Österreich Tafel engagieren und so Menschen in Not helfen!“

Verteilung an 127 TÖT-Ausgabestellen

Die Weihnachtspakete werden in der Adventzeit bei den 127 Ausgabestellen der Team Österreich Tafel verteilt. Bereits seit 2010 rettet die Team Österreich Tafel Lebensmittel und gibt sie an Menschen in Not aus. Alle Infos zu Ausgabestellen, Standorten und Öffnungszeiten unter diesem Link: www.roteskreuz.at/ich-brauche-hilfe/team-oesterreich-tafel. Bei den Ausgabestellen sind 6.000 freiwillige Mitarbeiter:innen im Einsatz. Mehr als 24.000 Haushalte sind registriert, 60.000 Personen werden regelmäßig unterstützt. Als Orientierung für eine Bezugsberechtigung dient dabei die Armutsgefährdungsschwelle lt. Statistik Austria (aktuell für einen Einpersonenhaushalt 1.661 Euro pro Monat). 2024 gab es 420.000 Abholungen, bei denen 6.000 Tonnen an Gütern verteilt wurden.

Wie funktioniert die Team Österreich Tafel?

Die Team Österreich Tafel – ein Gemeinschaftsprojekt des Österreichischen Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 – erhält Lebensmittelspenden wie Brot und Gebäck, Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukte oder andere Nahrungsmittel, fallweise auch Hygieneartikel. Zur Verfügung gestellt werden diese von Supermärkten, der Landwirtschaft oder sonstigen Hersteller:innen.

