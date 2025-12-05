ÖAMTC: Markus Ludvik ist neuer Präsident des Mobilitätsclubs

Wien (OTS) -

Im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung des ÖAMTC am 4. Dezember 2025 wurde Markus Ludvik zum Präsidenten des Mobilitätsclubs gewählt. Er übernimmt mit 1. Jänner 2026 die ehrenamtliche Funktion von Günter Thumser, der dieses Amt seit 2022 ausgeübt hat.

Der Wiener Jurist Markus Ludvik (60) ist als Rechtsanwalt mit seiner eigenen Kanzlei in Wien tätig und dem ÖAMTC seit vielen Jahren als Delegierter des Clubs verbunden. Markus Ludvik nach der Wahl zum Präsidenten: " Es ist eine Ehre, die Entwicklung des ÖAMTC in dieser Rolle begleiten zu dürfen. Der Club überzeugt 2,6 Mio. Mitglieder als verlässlicher Partner in Notsituationen und durch die große Vielfalt seiner Leistungen. Ich freue mich darauf, aktiver Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein und bedanke mich bei meinem Vorgänger Günter Thumser für seinen unermüdlichen Einsatz und bei allen Mitgliedern des Präsidiums für ihr Vertrauen. "

ÖAMTC-Direktor Ernst Kloboucnik: " Mit Markus Ludvik wurde im Rahmen der Generalversammlung ein Präsident gewählt, der den ÖAMTC und vor allem die Anliegen der Mitglieder bestens kennt und bereit ist, mit uns die Zukunft der Mobilität mitzugestalten. Ich freue mich gemeinsam mit dem gesamten Team auf die Zusammenarbeit und darf Markus Ludvik in seiner neuen Rolle herzlich willkommen heißen. Ein großes Dankeschön gilt Günter Thumser, der den Club seit acht Jahren als Präsident bzw. Vizepräsident begleitet hat. Er hat sich mit großer Leidenschaft und viel Engagement für die Agenden des Clubs auf nationaler wie auf internationaler Ebene eingesetzt und den ÖAMTC und das gesamte Team immer unterstützt! " Für sein Wirken für den Club seit 2017 wurde Günter Thumser vom Verbandspräsidium ein Ehrenzeichen verliehen.

Neue Mitglieder im Präsidium: Petra Postl und Ricardo-José Vybiral

Weitere neue Mitglieder im Präsidium sind Petra Postl und Ricardo-José Vybiral – die Digitalexpertin und der Finanzprofi üben das Amt der Vizepräsident:innen aus. Petra Postl ist Bereichsleiterin für Digital- und Daily Banking in der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG und in der Geschäftsführung der Raiffeisen Digital GesmbH für die Raiffeisenbankengruppe Österreich. Ricardo-José Vybiral leitet seit 2016 die Geschicke des KSV 1870 als Geschäftsführer des Kreditschutzverband von 1870 sowie als CEO der KSV1870 Holding AG.