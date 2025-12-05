Hochschule Campus Wien zeichnet Zukunftsheldinnen aus

Wien (OTS) -

Mit dem Future Hero Award ehrte die Hochschule Campus Wien zum zweiten Mal Absolvent*innen, die sich durch ihr besonderes Engagement auszeichnen und einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Engagement für die Welt

Mittlerweile prägen mehr als 26.000 Absolvent*innen der Hochschule Campus Wien mit ihrer Expertise die verschiedensten Bereiche: vom Sozial- und Gesundheitswesen über den öffentlichen Sektor, die Pharmaindustrie, die Baubranche, bis zur Verpackungsindustrie, dem Technologiesektor und den unterschiedlichen Industriezweigen. Sie stellen sich täglich den Herausforderungen unserer Zeit. Das erfordert Mut, Ausdauer und Einsatzbereitschaft – Charaktereigenschaften von wahren Held*innen eben.

Esma, Mercan und Andrea – drei ambitionierte Frauen überzeugen die Jury

Eine Jury, bestehend aus Vertreter*innen unterschiedlichster Bereiche der Hochschule – darunter Gender & Diversity Management, Internationales sowie Unternehmenskommunikation – beurteilte alle Einreichungen und wählte die Top 7 in die nächste Runde. Im anschließenden Community-Voting, bei dem mehr als 1.500 Stimmen abgegeben wurden, überzeugten Esma Atak, Mercan Falter und Andrea Kerschbaumer. Sie sind damit die neuen Future Heroes der Hochschule Campus Wien.

Die Preisträgerinnen im Überblick

Esma Atak (Absolventin Bachelor- und Masterstudium Bauingenieurwesen – Baumanagement) ist Bauingenieurin, MINT-Role Model, Fem* In Tech-Botschafterin und Gründerin von zwei Frauennetzwerken. Gerade in einer traditionell männerdominierten Branchen wie ihrer wird sie auf der Baustelle täglich mit Vorurteilen konfrontiert – als junge Frau, die sichtbare Muslimin ist. Damit zeigt Esma, dass trotz aller Hürden alles möglich ist, solange der Wille, die Motivation und das Interesse da sind. Mit Schulworkshops, Keynotes, Panels und als Content Creatorin begeistert sie Jugendliche, jedoch insbesondere Mädchen und Frauen, für technische Berufe und leistet Sensibilisierungs- sowie Aufklärungsarbeit.

Mercan Falter (Absolventin Masterstudium Digitalisierung, Politik und Kommunikation) arbeitet gerade an ihrer Masterarbeit über faire Algorithmen, als 2023 ein Erdbeben der Stärke 7,8 den Südosten der Türkei erschüttert. Sie verliert dabei sechs Angehörige. Der schleppenden Hilfe der türkischen Behörden begegnet sie mit einer breiten Informations-Kampagne, die auf die Situation vor Ort aufmerksam macht, sie gibt tagelang Interviews und verfasst Beiträge. Trotz ihres Verlustes und dem großen Engagement gelingt es ihr, ihre Masterarbeit termingerecht abzuschließen. Sie wird für den „Frauen-Förderpreis für Digitalisierung und Innovation" des ORF nominiert, wo sie es bis unter die ersten sechs schaffte.

Andrea Kerschbaumer (Absolventin Bachelorstudium Ergotherapie und Masterstudium Health Assisting Engineering) entwickelte mit ihrem Team die kostenlose App ELSA, um Erziehungsberichtige von Kindern mit ADHS rasch zu unterstützen. Der Umgang mit der Diagnose, die österreichweit rund 90.000 Kinder und Jugendliche betrifft, ist alles andere als leicht und die Wartezeiten für Therapieplätze sind meist lang. ELSA bietet wertvolle Informationen, Tipps und Handlungsabläufe zum Umgang mit der Diagnose und dient als schnelle Intervention, bis ein Therapieplatz verfügbar ist. Mehr als 2.000 Downloads belegen den Bedarf.

„Als Hochschule sind wir stolz, Menschen auszubilden, die nicht nur fachlich exzellent sind, sondern auch den Mut haben, mit ihren Visionen unsere Zukunft aktiv mitzugestalten. Mit dem Future Hero Award würdigen wir genau diesen außergewöhnlichen Einsatz“ , betont Evelyn Süss-Stepancik, Vizerektorin für Lehre und Internationales, bei der Moderation der Preisverleihung.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

