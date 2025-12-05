Samariterbund schenkte beim Nikolauszug hunderten Kindern eine unvergessliche Zeit

Wien (OTS) -

Wenn Solidarität spürbar wird: Der Nikolauszug brachte Freude in das Leben vieler Kinder, die in ihrem Alltag mit großen Herausforderungen konfrontiert sind.

Das Design Center Linz wurde zum Ort eines ganz besonderen Ereignisses: Der Nikolauszug des Samariterbundes brachte am 29. November 2025 hunderte Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich zusammen, die oft mit großen Herausforderungen in ihrem Alltag konfrontiert sind. Ziel der Veranstaltung war es, den jungen Gästen einen festlichen Tag voller Wärme, Gemeinschaft und unvergesslicher Erlebnisse zu schenken.

„Der Nikolauszug ist weit mehr als eine Veranstaltung, er ist ein starkes Zeichen der Solidarität. Für viele dieser Kinder ist dieser Tag ein Lichtblick, der zeigt, dass sie nicht allein sind. Es erfüllt mich mit großer Freude zu sehen, wie viel Herzlichkeit und Gemeinschaft an diesem Tag spürbar werden“, hält Samariterbund-Präsident Franz Schnabl fest.

Höhepunkt: Der Besuch des Nikolaus

Von morgens bis in den späten Nachmittag konnten die Kinder an vielfältigen Spiel- und Bastelstationen teilnehmen, die gemeinsam mit den Kinderfreunden liebevoll vorbereitet wurden. Ein gemeinsamer Besuch des Christkindlmarkts sowie festliche Verpflegung rundeten den Tag ab. Doch der Höhepunkt war der Besuch des Nikolaus, der mit gefüllten Säcken und viel Herzlichkeit die Kinder beschenkte. Die Freude und das Leuchten in den Augen der Kinder sprachen für sich und machten diesen Tag zu einem ganz besonderen Erlebnis.



Dank an alle Unterstützer:innen

„Gerade Kinder, die im Alltag mit großen Belastungen umgehen müssen, verdienen besondere Aufmerksamkeit. Der Nikolauszug schenkt ihnen unbeschwerte Stunden. Mein Dank gilt allen haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die diesen Tag mit ihrem Einsatz möglich machen“, so Samariterbund-Vizepräsident und oö. Samariterbund-Präsident Günther Erhartmaier.

Bundesjugendreferent Happy Hofmann betont die wichtige Rolle der Samariterjugend bei der Organisation: „Die Samariterjugend hilft bei der Organisation des Nikolauszuges eifrig mit. Nikolaussäcke werden gefüllt, mit den geladenen jungen Gästen wird gespielt und gebastelt. Uns ist es ein Anliegen, dass die Samariterjugend lernt, dass Rücksichtnahme in der Gesellschaft ganz wichtig ist. Das Aufeinanderschauen und Verständnis füreinander aufzubringen sind unverzichtbare Werte, die es gilt, in jungen Jahren zu festigen.“

Kinderstimmen, die berühren

Auch die Stimmen der Kinder spiegeln die besondere Atmosphäre wider. So erzählte ein Junge: „Das Spielen am Nachmittag war voll super. Doch das Schönste aber war der Nikolaus. Ich bin ganz nahe bei ihm gestanden und ich habe auch ein Nikolaussackerl bekommen.“

Die gesamten Kosten für die Teilnahme aller Kinder werden vom Samariterbund übernommen, inklusive Anreise, Verpflegung und aller Programmpunkte. Dank der großzügigen Unterstützung zahlreicher Spender:innen konnte der Samariterbund diesen besonderen Tag ermöglichen.

Fotos von der Veranstaltung werden gerne auf Anfrage zugeschickt.

Um weitere Veranstaltungen und Unterstützung für Kinder in Not durchführen zu können, bitte wir um Spenden

online unter www.samariterbund.net/spenden

oder

Samariterbund

IBAN: AT04 1200 0513 8891 4144

BIC: BKAUATWW