Bio-Christbäume: ein Stück Natur fürs Weihnachtsfest

Wien (OTS) -

Bio-Christbäume werden nach den strengen Regeln des biologischen Landbaus produziert. Das erspart der Umwelt chemisch-synthetische Spritzmittel und Kunstdünger. DIE UMWELTBERATUNG stellt im Infoblatt „Bio-Christbäume“ Adressen für den Kauf von Bio-Christbäumen in Wien, NÖ, OÖ und der Steiermark vor: www.umweltberatung.at/christbaum-bezugsquellen. Tipps für rundum nachhaltige Festtage sind unter www.umweltberatung.at/weihnachten zu finden. Individuelle Beratung bietet DIE UMWELTBERATUNG kostenlos an der Hotline unter 01 803 32 32.

In acht von zehn österreichischen Haushalten gehört ein Christbaum zum Weihnachtsfest dazu. Der Großteil der Christbäume wächst nicht im Wald, sondern wird in einer Christbaumkultur groß. „Für einen symmetrischen Wuchs und grüne, glänzende Nadeln braucht ein zwei Meter hoher Baum bis zu zehn Jahre lang intensive Pflege“, erklärt Melanie Frauendienst von DIE UMWELTBERATUNG.

Mit Bio groß geworden

Die Pflege der Bäume in Bio-Christbaumkulturen spart Chemie ein und schützt den Boden. Denn in Bio-Christbaum-Kulturen sind chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, Herbizide und Kunstdünger verboten. Stattdessen sorgen größere Pflanzabstände und die Förderung von Nützlingen dafür, dass die Bäume gesund bleiben. Damit die jungen Bäumchen nicht mit anderen Pflanzen um Licht und Wasser kämpfen müssen, wird zwischen den Reihen gemäht oder mit Shropshire-Schafen beweidet, anstatt zu Herbiziden zu greifen.

Bio, regional oder beides?

Die ökologisch beste Wahl sind Bio-Christbäume direkt aus der Region. Ist keine Bio-Einkaufsmöglichkeit in der Nähe, greift das Christkind am besten zu einem konventionellen Baum aus der Region. „Bio-Bäume aus der Region zahlen sich gleich doppelt aus: Regionale Bäume sparen Transportkilometer. Bringt das Christkind dann auch noch einen Bio-Christbaum, ist das die beste Basis für ein ökologisches Weihnachtsfest“, fasst Melanie Frauendienst von DIE UMWELTBERATUNG zusammen.

Für Bäume und Reisig gibt es keine explizite Bio-Kennzeichnung. Stattdessen ist der Herstellungsbetrieb mit einem Bio-Zertifikat ausgezeichnet. Die Papierschleife am Baumwipfel verrät, aus welchem Bundesland der Baum stammt. Bei nicht gekennzeichneten Bäumen ist Vorsicht geboten – diese haben oft einen langen Transportweg hinter sich.

Information

Die Einkaufsadressen für Bio-Christbaume in Wien, NÖ, OÖ und der Steiermark sind auf www.umweltberatung.at/christbaum-bezugsquellen gelistet.

Neben dem Weihnachtsbaum gibt es viele Möglichkeiten, Weihnachten nachhaltiger zu gestalten. Vom Festessen bis zu Geschenken und Weihnachtsputz bietet DIE UMWELTBERATUNG Inspiration: www.umweltberatung.at/weihnachten

Individuelle Beratung zum ökologischen Lebensstil erhalten Anrufer*innen an der Hotline 01 803 32 32.

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.