Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf findet am Mittwoch, dem 10. Dezember 2025, um 16.00 Uhr im Festsaal des Amtshauses 21., Am Spitz 1 statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/floridsdorf/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 21. Bezirk, Tel. 01/4000-21110 bzw. E-Mail post@bv21.wien.gv.at .

