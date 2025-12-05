Jetzt auch neue Unterrichtsmaterialien für die Volksschule: Wie mit Kindern über Teuerung, Wohnen und Armut reden?

Wien (OTS) -

Teuerung, Energiekrise, Wohnkosten, Geld und Budgets. Kinder haben viele Fragen – gerade jetzt. Die Armutskonferenz veröffentlicht heute neue vielseitige Module, ausgearbeitete Stundenmodelle und inspirierende Ideen für den Schulunterricht in der Volksschule zum Thema Armut und soziale Ungleichheit. Für die Sekundarstufe I und II sind Materialien bereits im vorigen Jahr publiziert worden.

Die Unterrichtsmaterialien umfassen 14 altersadäquate Module zu Armut, Ungleichheit und sozialer Sicherung für den Bereich der Wirtschafts- und Finanzbildung in der Primarstufe. Sie enthalten detaillierte Stundenkonzepte, sind methodisch und inhaltlich attraktiv aufgebaut und können unkompliziert direkt für den Unterricht übernommen werden. Da gibt es Rollenspiele, Wimmelbilder, Lebensskizzen, Assoziationskärtchen, Arbeitsblätter, Legekreise und vieles mehr.

Die Unterrichtsmaterialien setzen sich altersgerecht mit zentralen Fragestellungen im Themenfeld Armut und Ungleichheit auseinander: Was ist Armut? Wie wirkt sich Kinderarmut aus? Wie hängen Armut und Krankheit zusammen? Wie wirken sich Klimabelastungen aus? Welche Wechselwirkungen gibt es mit Bildung, Wohnen oder Arbeit?

Um gute Fragen stellen zu können, brauchen wir eine zukunftsfähige, integrierte Wirtschaftsbildung. Das beinhaltet volkswirtschaftliche Bildung, Konsumentenschutz, ökonomische Alphabetisierung und die Fähigkeit wirtschaftliches Handeln in soziale, politische und ökologische Kontexte einbetten zu können. Reflexion und Wissen sind ebenso zentral wie der Aufbau von Urteils- und Handlungskompetenzen.

Die neuen Materialien zur Volksschule sind online unter https://www.armutskonferenz.at/unterrichtsmaterialien-primarstufe zu beziehen und werden auch auf der website von COCO mat (conscious consumers materials) des Sozialministeriums abrufbar sein.

SERVICE

Unterrichtsmaterialien zu Armut und soziale Ungleichheit, Die Armutskonferenz. Initative COCO mat des Sozialministerium.

https://www.armutskonferenz.at/unterrichtsmaterialien