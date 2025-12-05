  • 05.12.2025, 09:17:04
Nikolaus besuchte Tierschutzhof Pfotenhilfe

Tiere waren alle brav, Krampus kam daher nicht / Minipony Helene erfolgreich operiert

Nikolaus mit Minipony Helene und Hund Balu
OÖ/Salzburg/NÖ (OTS) - 

Jedes Jahr besucht der Nikolaus den Tierschutzhof Pfotenhilfe in der Grenzregion Salzburg/Oberösterreich mit seinen über 600 Tieren aus rund 30 Arten - von der Wüstenrennmaus bis zum Pferd. Manche Tiere waren zunächst skeptisch bis ängstlich, weil die Erscheinung doch sehr ungewöhnlich und fremdartig war. Als er jedoch Leckereien verteilte, war das Eis schnell gebrochen. Sehr erleichtert waren alle, dass der Krampus nicht erschien. Aber nachdem alle Tiere brav waren, wäre sein Besuch sinnlos gewesen.

Besonders das Minipony Helene war von den Karotten angetan, die der Nikolaus verteilte. Sie war im Spätsommer im Waldviertel ausgesetzt gefunden und von der Pfotenhilfe aufgenommen worden. Wie berichtet litt Helene unter Atemproblemen mit lauten Pfeifgeräuschen, die durch Zahnfehlstellungen verursacht wurden, die bei Miniponys qualzuchtbedingt vermehrt auftreten. Mittlerweile konnte Helene in der Pferdeklinik sehr aufwendig, aber erfolgreich operiert werden und kann frei atmen. Mitte Dezember muss sie nochmals zur Nachkontrolle, aber die Nähte sind bereits gezogen und der Heilungsprozess läuft wie geplant.

Zu Helenes Vorgeschichte: Krankes Mini-Pony im Bezirk Gmünd (NÖ) ausgesetzt - Pfotenhilfe.org

