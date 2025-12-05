  • 05.12.2025, 09:00:34
Gäste statt Getreide

Das Kellogg’s Bremen erhält den Austrian Green Planet Building® (AGPB) Award

Wien (OTS) - 

In Bremen, Deutschland, entstand aus einer Industrieruine ein weithin sichtbares und beeindruckendes Landmark für das neue Stadtviertel an der Weser: In den Silos, wo früher bis zu 5.000 Tonnen Getreide lagerten, befindet sich nun ein 14-stöckiges Hotel, im ehemaligen Vitaminlager nebenan Büros.

Das bereits mit dem Sonderpreis des Deutschen Städtebaupreises ausgezeichnete Konzept von Delugan Meissl Associated Architects und dessen Umsetzung zeigen, wie achtsame Eingriffe und moderne Haustechnik Bestand zukunfts- und klimafit machen, und dabei städtebauliche Anreize setzen. Das Energiekonzept kombiniert Strom und Wärme und ist für das gesamte Quartier konzipiert. Flusswärmetauscher, Wärmepumpen, der Einsatz von Solar- und Windenergie – hier wird aus dem vollen Arsenal nachhaltiger Energiebereit­stellung geschöpft. Lichtreduzierende Beleuchtungs-, Entsiegelungs- und Müllkonzepte sind weitere wichtige Aspekte der nachhaltigen Gestaltung des gesamten Quartiers, die von Anfang an mitgedacht wurden. Die schrittweise Umsetzung ermöglicht eine organische Entwicklung und dadurch die gewünschte Offenheit, multifunktionale Nutzung und Vernetzung der Quartiersteile untereinander.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des Austrian Green Planet Building® (AGPB) Awards. Dieser überträgt Zielsetzungen und Kriterien der nationalen Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld. AGPB zeichnet die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Planungs-büros, Consultants, Bauunternehmen und Produktionsbetriebe im Bereich Nachhaltig Bauen aus.

AGPB ist eine Initiative des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur, des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus sowie von ADVANTAGE AUSTRIA.

Projektbeschreibung, Fotos, Grafiken, Video, Factsheet und Pressetext: agpb.at/kelloggs_bremen.htm

